В России нашли виновных в разжигании неонацизма в Украине

Французам досталось от главы МИД России Сергея Лаврова, который поспешил обвинить Париж в разжигании неонацизма в Украине. Более того, он заявил, что Франция играет одну из инициативных ролей в этом процессе. На фоне того, как пытался строить свои отношения с Путиным президент Франции Макрон и как он до последнего отказывался вводить санкции против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, такие заявление Лаврова выглядят, как минимум, странно. Как передает портал "Комментарии", свое мнение российский министр высказал в интервью французскому телеканалу TF1.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров возмутился тем фактом, что Франция принимает активно участие в вооружении Украины, помогает украинцам отражать российскую агрессию. Также Лавров обиделся на призывы французов продолжать войну против РФ, вплоть до победы.

По словам министра иностранных дел России, Франция своей поддержкой Украины способствует "разжиганию национализма, неонацизма". Россию же. По мнению российского дипломата, Запад отказывается слышать.

Лавров также заявил, что Россия потратила много лет на то, чтобы договориться с Западом на равноправной основе, но в итоге все это не дало ожидаемого результата. Глава МИД РФ высказал убеждение, что теперь в Кремле знают, что Запад никогда не был настроен на конструктив в отношениях с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров уверяет, что предложения Москвы по мирному договору уже в Киеве, но в команде президента Зеленского их игнорируют.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!