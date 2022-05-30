logo

BTC/USD

30689.81

ETH/USD

1907.33

LTC/USD

66.95

USD/UAH

36.40

EUR/UAH

38.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России нашли виновных в разжигании неонацизма в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В России нашли виновных в разжигании неонацизма в Украине

Сергей Лавров считает, что Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией

сегодня, 09:05 comments1664
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Французам досталось от главы МИД России Сергея Лаврова, который поспешил обвинить Париж в разжигании неонацизма в Украине. Более того, он заявил, что Франция играет одну из инициативных ролей в этом процессе. На фоне того, как пытался строить свои отношения с Путиным президент Франции Макрон и как он до последнего отказывался вводить санкции против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, такие заявление Лаврова выглядят, как минимум, странно. Как передает портал "Комментарии", свое мнение российский министр высказал в интервью французскому телеканалу TF1.                                          

В России нашли виновных в разжигании неонацизма в Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров возмутился тем фактом, что Франция принимает активно участие в вооружении Украины, помогает украинцам отражать российскую агрессию. Также Лавров обиделся на призывы французов продолжать войну против РФ, вплоть до победы.

По словам министра иностранных дел России, Франция своей поддержкой Украины способствует "разжиганию национализма, неонацизма". Россию же. По мнению российского дипломата, Запад отказывается слышать.

Лавров также заявил, что Россия потратила много лет на то, чтобы договориться с Западом на равноправной основе, но в итоге все это не дало ожидаемого результата. Глава МИД РФ высказал убеждение, что теперь в Кремле знают, что Запад никогда не был настроен на конструктив в отношениях с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров уверяет, что предложения Москвы по мирному договору уже в Киеве, но в команде президента Зеленского их игнорируют.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tf1info.fr/international/entretien-avec-serguei-lavrov-nous-avons-verifie-les-arguments-du-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-2221358.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!