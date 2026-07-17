В России назревает новая проблема: эстонская разведка увидела тревожный сигнал для Кремля

Российские власти все больше усиливают контроль над обществом из-за роста внутреннего недовольства, усиливающегося на фоне успешных украинских ударов по военной и топливно-энергетической инфраструктуре РФ. Такую оценку озвучил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Полиция в РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль вынужден все активнее использовать репрессивные механизмы для удержания контроля над ситуацией, поскольку легитимность российских властей постепенно снижается. Особую обеспокоенность вызывает социальное напряжение, которое может проявиться при выборах в Государственную думу РФ, запланированных на сентябрь.

В разведке Эстонии отметили и успехи украинских сил обороны на фронте. В частности, благодаря поражению российских систем противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и Донбассе Украина получила больше возможностей для дальнобойных ударов в районе Азовского моря. Это существенно усложнило логистику окупантов и, по оценке эстонской стороны, практически парализовало транзит через Азовское море.

Отдельное внимание Кивисельг уделил ситуации с топливом в России. Он отметил, что после ударов по объектам топливно-энергетического комплекса дефицит бензина и дизеля распространяется по новым регионам страны. Несмотря на попытки российских властей убедить население, что трудности носят временный характер, масштабы повреждений, по мнению эстонской разведки, будут иметь длительные последствия.

Кроме того, за последнюю неделю выросли и потери русской армии. Самыми горячими участками фронта остаются Покровское, Лиманское и Константиновское направления. В то же время, украинские военные заставляют Россию перебрасывать резервы на проблемные участки, что постепенно снижает способность оккупантов оперативно реагировать на изменения боевой обстановки.

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