В России назревает новый кризис — на грани коллапса рынок грузовых перевозок.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на российском рынке грузовых перевозок наблюдается самый большой кризис за последние 17 лет. Как отметили в профильной ассоциации, около 6,7 тыс. транспортных компаний уже находятся в процессе банкротства или ликвидации. Это, по данным Центра, вызвало дефицит предложения на рынке, особенно ситуация обострилась с конца октября.

"Основная причина – резкий рост себестоимости перевозок, что делает их нерентабельными. Средняя себестоимость сегодня составляет до 85–86 руб./км, тогда как тарифы остались на уровне 74,7 руб./км", – привели данные аналитики Центра.

В ЦПД отметили, что перевозчики массово возвращают технику лизинговым компаниям из-за финансового давления. Участники рынка объясняют, что с июня текущего года объемы изъятия грузовиков бьют рекорды. Эта динамика растет ежемесячно на 20%.

"Кризис в секторе грузоперевозок является лишь симптомом более глубоких проблем в российской экономике. Он указывает на падение промышленного производства и сокращение внутреннего спроса. Также проблемы в логистической сфере влекут новые последствия — срывы поставок и дальнейший рост цен внутри страны", — отметили в ЦПД.

