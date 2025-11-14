Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России назревает новый кризис — на грани коллапса рынок грузовых перевозок.
Россияне. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на российском рынке грузовых перевозок наблюдается самый большой кризис за последние 17 лет. Как отметили в профильной ассоциации, около 6,7 тыс. транспортных компаний уже находятся в процессе банкротства или ликвидации. Это, по данным Центра, вызвало дефицит предложения на рынке, особенно ситуация обострилась с конца октября.
В ЦПД отметили, что перевозчики массово возвращают технику лизинговым компаниям из-за финансового давления. Участники рынка объясняют, что с июня текущего года объемы изъятия грузовиков бьют рекорды. Эта динамика растет ежемесячно на 20%.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти России уменьшают возможности россиянам — все чаще начали блокировать интернет. В России тестируют полное отключение рунета в регионах – уже больше недели в российском Ульяновске отсутствует мобильный интернет.