Головна Новини Світ Росія У Росії тестують нові заборони: росіянам уже не подобається чергове рішення Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії тестують нові заборони: росіянам уже не подобається чергове рішення Кремля

Чому в Росії насправді відключають інтернет

11 листопада 2025, 20:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Влада Росії зменшує можливості росіянам — все частіше почали блокувати інтернет. 

У Росії тестують нові заборони: росіянам уже не подобається чергове рішення Кремля

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, як Росія тестує повне відключення рунету на регіонах. Зазначають, що вже понад тиждень у російському Ульяновську відсутній мобільний інтернет. 

“11 листопада була змушена провести пресконференцію і дати пояснення: мовляв, це наказ Москви, а зони відключення охоплюють райони, в яких розташовані “об'єкти спеціального призначення”, — уточнили в Центрі.

Аналітики Центру зазначили, що міністр цифрового розвитку Ульяновської області Ягфаров навіть заявив, що такі обмеження діють не лише в цьому регіоні, а головне — що вони діятимуть постійно, а не лише на час повітряної тривоги. 

За даними Центру тестування “шатдауну” відбуваєтсья у Росії вже давно: лише у червні 2025 року у РФ зафіксовано 655 випадків відключення інтернету — більше, ніж в усьому світі за весь минулий рік. 

Зазначають, що у серпні кількість зафіксованих епізодів відключення інтернету у Росії сягнуло 3000 і охопило не менше 69 регіонів РФ. 

“І ось 10 листопада уряд РФ ухвалив постанову, яка дозволяє в будь-який момент частково або повністю відключити інтернет в країні — воно набирає чинності 1 березня 2026 року. Жорсткої інтернет-цензури режиму Путіна вже не достатньо — щонайменше, у Кремлі готуються відрізати рунет від глобальної мережі”, — йдеться у повідомленні. 

Аналітики зазначають, що як варіант, російська влада серйозно занепокоєна внутрішньою ситуацією і відпрацьовує механізми, які дозволяють позбавити мільйони людей автономних засобів комунікації і самоорганізації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з 1 березня 2026 року російський уряд надав наглядовому органу “Роскомнадзор” можливості блокувати будь-які сайти, відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у випадках “поширення забороненого контенту”.




Джерело: https://t.me/spravdi/50649
