В России назвали большой украинский город, который хотят стереть с лица земли

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал "стереть с лица земли" украинский город Харьков. Для этого россиянин предлагает нанести по нему массированный ракетный удар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Владимир Соловьев призвал стереть с лица земли Харьков. Фото из открытых источников

В эфире российского государственного телеканала "Россия 1" гость программы Соловьева заявил, что обстрел гражданских городов это якобы распространенная практика армии США и Израиля. По его словам, израильтяне предупреждают об обстреле и дают 48 часов на эвакуацию, после чего превращают город в "пыль".

На эту идею отреагировал Владимир Соловьев и вспомнил, что раньше он уже предлагал такие действия.

"Я еще год назад говорил, когда они по Белгороду ударили, я уже тогда говорил: "объявите Харькову 24 часа в эвакуацию и сотрите его с лица земли", — говорит Соловьев.

Гость программы отметил, что для того чтобы "стереть с лица земли" Харьков нужно очень много оружия. Однако российский пропагандист считает, что по Харькову Россия могла бы нанести удары ракетами, которые раньше имели ядерные боеголовки.

"У нас есть ряд того, что мы вывели из боевого дежурства, заменить ядерную часть другой", — предлагает Соловьев.

Интересно, что другой российский пропагандист Сергей Мардан за неделю до заявлений Соловьева уверял, что Россия не будет наносить ракетные удары по Харькову и Сумам, ведь "считает их российскими городами". Отметим, что, несмотря на эти заявления, Россия атакует украинские города, в том числе Харьков ракетами и дронами, попадая в гражданские объекты и убивая мирных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что получивший украинский паспорт бывший нардеп Госдумы РФ назвал главную задачу российских добровольцев в России.

Также "Комментарии" писали, что стала известна зарплата российского пропагандиста Владимира Соловьева.