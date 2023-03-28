В России назвали "дружественную" страну, увеличившую поставки российской нефти в 22 раза

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Slava Kot
Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что РФ должна как можно больше сосредоточиться на экспорте своих энергетических ресурсов в "дружественные" страны, чтобы обеспечить стабильность экономики страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Вице-премьер-министр России Александр Новак. Фото из открытых источников
Российский политик Александр Новак заявил, что федеральный бюджет Российской Федерации составлялся на 42% от доходов из энергетического сектора. Вице-премьер-министр говорит, что, несмотря на давление санкций западных стран, российская энергетическая отрасль до сих пор остается устойчивой.
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После запретов Евросоюза на российскую нефть и нефтепродукты страна-агрессорка начала искать альтернативные рынки сбыта своих энергоресурсов. В РФ такие рынки называют "дружественными" странами, приобретающими российские энергетические ресурсы в больших количествах по цене ниже рыночной, ведь другие страны отказываются от нефти и нефтепродуктов из России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на санкции Евросоюза, экспорт дизельного топлива из России бьет рекорды. Издание Bloomberg назвало несколько основных стран, в которые вырос экспорт российского дизтоплива. Поставки российского сырья увеличились даже в страну, которая продает больше всего нефти в мире.
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