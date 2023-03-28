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В России назвали "дружественную" страну, увеличившую поставки российской нефти в 22 раза

После санкций Евросоюза Россия ищет новые рынки сбыта энергоресурсов. Одной из стран, нарастивших импорт российской нефти стала Индия, в 2022 году азиатская страна увеличила закупку нефти из России в 22 раза.

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что РФ должна как можно больше сосредоточиться на экспорте своих энергетических ресурсов в "дружественные" страны, чтобы обеспечить стабильность экономики страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В России назвали "дружественную" страну, увеличившую поставки российской нефти в 22 раза

Вице-премьер-министр России Александр Новак. Фото из открытых источников

Российский политик Александр Новак заявил, что федеральный бюджет Российской Федерации составлялся на 42% от доходов из энергетического сектора. Вице-премьер-министр говорит, что, несмотря на давление санкций западных стран, российская энергетическая отрасль до сих пор остается устойчивой.


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После запретов Евросоюза на российскую нефть и нефтепродукты страна-агрессорка начала искать альтернативные рынки сбыта своих энергоресурсов. В РФ такие рынки называют "дружественными" странами, приобретающими российские энергетические ресурсы в больших количествах по цене ниже рыночной, ведь другие страны отказываются от нефти и нефтепродуктов из России.

"Поставки российской нефти в Индию в прошлом году подскочили в 22 раза", — сообщает The Guardian со ссылкой на слова Александра Новака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на санкции Евросоюза, экспорт дизельного топлива из России бьет рекорды. Издание Bloomberg назвало несколько основных стран, в которые вырос экспорт российского дизтоплива. Поставки российского сырья увеличились даже в страну, которая продает больше всего нефти в мире.

Также "Комментарии" писали о 12 друзьях Владимире Путине: рейтинг крупнейших союзников России. В позорный список попали Беларусь, Китай, Сирия, Индия и несколько неожиданных стран.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/28/russia-ukraine-war-live-news-updates-multiple-russian-drones-shot-down-over-kyiv-blasts-attack#maincontent
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