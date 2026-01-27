В России назвали два новых "фактора", которыми хотят победить Зеленского

В России публично прозвучало еще одно показательное заявление, иллюстрирующее все более тесное переплетение войны, государственной пропаганды и религиозной риторики. Глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами митрополит Кирилл (Покровский) заявил, что для "победы" над президентом Украины Владимиром Зеленским одного оружия недостаточно и нужны молитва и пост.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В ходе конференции "Защита православия и русского мира" в Центральном доме русской армии митрополит назвал Зеленского, Петра Порошенко, руководителя ГУР Кирилла Буданова и других украинских лидеров "сатанистами". По его словам, даже физическое уничтожение политических оппонентов не способно искоренить сатанизм, поэтому Россия должна опираться на "силу Божью".

"Сколько там сатанистов, которых воспитали униаты, западники, НАТО и так далее, и прочее. Что против них можно сделать... да, по Зеленскому бесспорно может прилететь снаряд. Но совсем этот сатанизм истребить нереально. Поэтому нужна молитва, сила Божия. Поэтому кроме профессионализма воинов кроме оружия, в том числе молитва и пост", — сказал митрополит Кирилл.

Эти слова русского религиозного деятеля зал встретил аплодисментами.

Заявление митрополита Кирилла не является единичным. В течение января российские власти неоднократно использовали церковь как инструмент пропаганды. СВР РФ обвинила вселенского патриарха Варфоломея, назвав его "антихристом", Владимир Путин говорил о "воинах-спасителях", а патриарх Кирилл призвал считать критиков российских властей "изменниками Родины".

Религиовед Сергей Чапнин считает, что эти шаги свидетельствуют о глубокой деградации Русской православной церкви, которая, по его словам, перестала быть частью христианского мира, превратившись в идеологическое приложение к военной машине Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России объяснили прилеты по городам РФ божьей карой за грехи россиян.

Также "Комментарии" писали, что в России пытаются замолчать катастрофу в Мурманске.