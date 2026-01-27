У Росії назвали два нові "фактори", якими хочуть перемогти Зеленського

У Росії публічно пролунала ще одна показова заява, яка ілюструє дедалі тісніше переплетення війни, державної пропаганди та релігійної риторики. Голова Синодального відділу Російської православної церкви з взаємодії зі збройними силами митрополит Кирило (Покровський) заявив, що для "перемоги" над президентом України Володимиром Зеленським однієї зброї недостатньо і потрібні молитва і піст.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Під час конференції "Захист православ’я та російського світу" в Центральному домі російської армії митрополит назвав Зеленського, Петра Порошенка, керівника ГУР Кирила Буданова та інших українських лідерів "сатаністами". За його словами, навіть фізичне знищення політичних опонентів не здатне "викорінити сатанізм", тому Росія має спиратися на "силу Божу".

"Скільки там сатаністів, яких виховали уніати, західники, НАТО і так далі, і таке інше. Що проти них можна зробити... так, по Зеленського безперечно може прилетіти снаряд. Але остаточно цей сатанізм винищити неможливо. Тому потрібна молитва, сила Божа. Тому крім професіоналізму воїнів, окрім зброї, у тому числі молитва та піст", — сказав митрополит Кирило.

Ці слова російського релігійного діяча зал зустрів оплесками.

Заява митрополита Кирила не є поодинокою. Упродовж січня російська влада неодноразово використовувала церкву як інструмент пропаганди. СЗР РФ звинуватила вселенського патріарха Варфоломія, назвавши його "антихристом", Володимир Путін говорив про "воїнів-рятівників", а патріарх Кирило закликав вважати критиків російської влади "зрадниками Батьківщини".

Релігієзнавець Сергій Чапнін вважає, що ці кроки свідчать про глибоку деградацію Російської православної церкви, яка, за його словами, перестала бути частиною християнського світу, перетворившись на ідеологічний додаток до воєнної машини Кремля.

