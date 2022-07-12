В России назвали области, которые могли бы отойти Украине, если бы не война

Российская пропаганда не снижает обороты, продолжая делать украинцев в глазах россиян врагами, которые, оказывается, мечтали о захвате российских областей. Так пропагандисты уверяют, что украинцы планировали захватить и присоединить к Украине Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области, но, якобы из-за российского вторжения в Украину их планы нарушились. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Карта. Фото: из открытых источников

Пропагандисты утверждают, что российские военные в Мариуполе обнаружили на жестком диске ноутбука украинского военного "агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были включены в состав Украины". Ну, а для того, чтобы еще больше нагнать жути не только на россиян, но и поссорить Украину с союзниками пропагандисты отмечают, что на выявленном плакате украинскими также отмечены ряд территорий Польши, Словакии, Румынии и Белоруссии, то есть, практически всех соседей Украины. Вот только россияне почему-то не могут найти ответ на вопрос, почему 8 лет воюют они в Украине и, почему первыми оккупировал Крым, а затем и Донбасс. Как-то все это не вяжется в их пропаганду.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Кремле больше не видят возможности возобновить переговоры с Украиной. Песков рассказал, почему позиция Кремля изменилась.





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