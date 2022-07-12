logo

BTC/USD

19895.09

ETH/USD

1072.80

LTC/USD

48.48

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

38.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России назвали области, которые могли бы отойти Украине, если бы не война
commentss НОВОСТИ Все новости

В России назвали области, которые могли бы отойти Украине, если бы не война

Российская пропаганда продолжает накалять ситуация в войне между Украиной и Россией

сегодня, 14:00 comments2239
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российская пропаганда не снижает обороты, продолжая делать украинцев в глазах россиян врагами, которые, оказывается, мечтали о захвате российских областей. Так пропагандисты уверяют, что украинцы планировали захватить и присоединить к Украине Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области, но, якобы из-за российского вторжения в Украину их планы нарушились. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

В России назвали области, которые могли бы отойти Украине, если бы не война

Карта. Фото: из открытых источников

Пропагандисты утверждают, что российские военные в Мариуполе обнаружили на жестком диске ноутбука украинского военного "агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были включены в состав Украины". Ну, а для того, чтобы еще больше нагнать жути не только на россиян, но и поссорить Украину с союзниками пропагандисты отмечают, что на выявленном плакате украинскими также отмечены ряд территорий Польши, Словакии, Румынии и Белоруссии, то есть, практически всех соседей Украины. Вот только россияне почему-то не могут найти ответ на вопрос, почему 8 лет воюют они в Украине и, почему первыми оккупировал Крым, а затем и Донбасс. Как-то все это не вяжется в их пропаганду.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готова ударить по РФ и Беларуси: когда это произойдет – что сдерживает ВСУ. Эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Кремле больше не видят возможности возобновить переговоры с Украиной. Песков рассказал, почему позиция Кремля изменилась.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/170759
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!