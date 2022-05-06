В России обиделись, что их страну не пригласили на годовщину Победы в Париже

Посол России во Франции Алексей Мешков пожаловался, что его, как представителя России во Франции не пригласили на официальные мероприятия в Париже, посвященные 77-й годовщине Дня Победы. Как передает портал "Комментарии", слова Мешкова цитирует российское госагентство ТАСС.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Российский дипломат отметил, что во Франции традиционно 8 мая проходят мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. Алексей Мешков удивился, что в этом году впервые не получил приглашение принять участие в торжествах, хотя раньше, подчёркивает российский дипломат, страны бывшего Советского Союза приглашались всегда. В частности, Россия и Беларусь приглашались в первую очередь, потому что именно эти страны приложили больше всего усилий в борьбе с фашизмом. В этом же году послам этих стран места не нашлось.

При этом Мешков возмутился тем фактом, что приглашения уже получили представители тех стран, которые во время Второй мировой войны воевали на стороне гитлеровской Германии. При этом о том, что главной причиной отсутствия приглашения официальным лицам России есть война против Украины — Мешков не стал допускать.

Отметим, уже традиционно 8 мая президент Франции Эммануэль Макрон возглавит церемонию на Елисейских полях в Париже, посвященную годовщине Дня Победы над нацизмом.

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