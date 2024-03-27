В России обвинили США в причастности к теракту в «Крокусе»

Представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заподозрила Соединенные Штаты в причастности к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". По ее мнению, об этом свидетельствует буквально молниеносная реакция Вашингтона на произошедшее, а также его заявление о том, что Украина к трагедии не причастна.

Мария Захарова

"Они начали отмазывать "киевский режим", чтобы самим отмазаться", - заявила Захарова.

При этом представительница МИД отметила, что не понимает, на каком основании Соединенные Штаты сделали выводы о том, что Киев не причастен к теракту в "Крокусе".

При этом ранее Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о том, что Украина не имеет никакого отношения к теракту, который произошел в "Крокус Сити Холле".

"Не было, и точка" - новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли лайкли" , - отметила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Мария Захарова раскритиковала Соединенные Штаты за то, что они ничего не делают для того, чтобы удалить посты украинцев, которые якобы радуются трагедии, которая произошла в Москве. По ее мнению, это может свидетельствовать о том, что якобы США поддерживают терроризм.

Кроме того, известно, что в Совбезе страны-агрессора и ФСБ заявили о том, что Украина якобы причастна к теракту в "Крокусе". Якобы украинские спецслужбы даже тренировали террористов, которых сумели задержать. Главным доказательство причастности Киева, по мнению российских спецслужб является то, что террористы, якобы пытались бежать именно на территорию Украины. Правда, эту версию опроверг Александр Лукашенко, который заявил, что террористы изначально пытались въехать в Беларусь.