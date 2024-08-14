В России объяснить, почему Путин не объявил войну Украине из-за событий в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин не может объявить войну из-за ситуации в Курской области, потому там решили провести "контртеррористическую операцию" для успокоения российских граждан, сообщил в эфире Freedom российский журналист Алексей Левченко.

Владимир Путин

" Войну объявить нельзя, потому что войны нет. Есть "специальная военная операция", которая идет "по плану". Происходящее в Курской области — это не очень похоже на то, что это "по плану", но это как бы такой эксцесс. Режим контртеррористической операции позволяет ", – говорит российский журналист.

По его словам, это очень удобно ФСБ, стремящейся контролировать все процессы. И в режиме контртеррористической операции именно ФСБ становится главным. Кроме того, говорит Левченко, Путину такая модель ясна, поэтому логично, что он избрал эту историю.

Левченко также выразил мнение, что российская пропаганда могла бы подать ситуацию в Курской области как "нападение" на Россию, поднимая уровень напряженности среди граждан. Однако избрали вариант не создавать лишних хлопот для населения.

Журналист также прокомментировал назначение бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина, являющегося сейчас секретарем Госсовета, на должность руководителя "контртеррористической операции" в Курской области.

“На сегодняшний день у Путина, в общем, не так много действительно доверенных лиц, которым он может доверять такие сложные боевые задачи. Потому что кому еще? Андрей Белоусов – невоенный человек, если говорить о Министерстве обороны. Герасимов эту ситуацию, собственно, и провалил. Если говорить там о секретаре Совбеза Шойге, которому было бы логично это поручить со стороны Кремля, секретарь Совбеза — это тоже сотрудник администрации президента. Но Шойгу доверия тоже нет после известных событий. Поэтому собственно вариантов не так много”, — сказал Левченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил своего помощника в Курскую область.



