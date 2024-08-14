В России объяснить, почему Путин не объявил войну Украине из-за событий в Курской области

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин не может объявить войну из-за ситуации в Курской области, потому там решили провести "контртеррористическую операцию" для успокоения российских граждан, сообщил в эфире Freedom российский журналист Алексей Левченко.
Владимир Путин
По его словам, это очень удобно ФСБ, стремящейся контролировать все процессы. И в режиме контртеррористической операции именно ФСБ становится главным. Кроме того, говорит Левченко, Путину такая модель ясна, поэтому логично, что он избрал эту историю.
Левченко также выразил мнение, что российская пропаганда могла бы подать ситуацию в Курской области как "нападение" на Россию, поднимая уровень напряженности среди граждан. Однако избрали вариант не создавать лишних хлопот для населения.
Журналист также прокомментировал назначение бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина, являющегося сейчас секретарем Госсовета, на должность руководителя "контртеррористической операции" в Курской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил своего помощника в Курскую область.
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