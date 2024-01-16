В России назвали неожиданную причину войны в Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин использовал нарративы российской пропаганды и объяснил причину агрессии России попыткой остановить третью мировую войну. Кроме того, российский политик цинично заявил, что это сохраняет миллионы жизней от гибели.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Выступая в Госдуме РФ Володин заявил, что Россия "мирная страна" и она не будет вести войны с другими европейскими странами. Военные действия, которые в России называют "специальной военной операцией", якобы есть способом остановить глобальный конфликт.

"Начало СВО остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине – наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и покой граждан не только РФ", – озвучивает российскую пропаганду Вячеслав Володин.

Кроме того, спикер российской Госдумы сказал, что Россия якобы стоит не только на защите собственных интересов, но и "прежде всего государств Европы". Свою пропагандистскую речь Володин завершил обвинениями в сторону Зеленского, который, по словам российского политика, хочет втянуть Европу в конфликт между Украиной и РФ.

Напомним, что большинство стран Европы и мира осуждают российскую агрессию и считают, что Москва нарушила международное право, начав войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне хотят изменить свое гражданство и начали массово подавать заявки на получение паспорта одной европейской страны.

Также "Комментарии" писали, что в России распространяют версию, что они сами нанесли дружеский удар по редкому российскому самолету А-50. Таким образом, россияне хотят убедить пилотов, что небо над Крымом безопасно для полетов.