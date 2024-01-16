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В России назвали неожиданную причину войны в Украине

Российский политик заявил, что Россия войной в Украине защищает Европу и остановила глобальный конфликт со многими жертвами.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин использовал нарративы российской пропаганды и объяснил причину агрессии России попыткой остановить третью мировую войну. Кроме того, российский политик цинично заявил, что это сохраняет миллионы жизней от гибели.

В России назвали неожиданную причину войны в Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Выступая в Госдуме РФ Володин заявил, что Россия "мирная страна" и она не будет вести войны с другими европейскими странами. Военные действия, которые в России называют "специальной военной операцией", якобы есть способом остановить глобальный конфликт.

"Начало СВО остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине – наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и покой граждан не только РФ", – озвучивает российскую пропаганду Вячеслав Володин.

Кроме того, спикер российской Госдумы сказал, что Россия якобы стоит не только на защите собственных интересов, но и "прежде всего государств Европы". Свою пропагандистскую речь Володин завершил обвинениями в сторону Зеленского, который, по словам российского политика, хочет втянуть Европу в конфликт между Украиной и РФ.

Напомним, что большинство стран Европы и мира осуждают российскую агрессию и считают, что Москва нарушила международное право, начав войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне хотят изменить свое гражданство и начали массово подавать заявки на получение паспорта одной европейской страны.

Также "Комментарии" писали, что в России распространяют версию, что они сами нанесли дружеский удар по редкому российскому самолету А-50. Таким образом, россияне хотят убедить пилотов, что небо над Крымом безопасно для полетов.



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