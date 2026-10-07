Российские власти развернули масштабную информационную кампанию с целью опровержения слухов о вспышке легочной чумы в Сибири, о которой ранее заявляли независимые медиа и из-за которой выражал обеспокоенность Госдеп США. Официальные ведомства и Кремль настаивают, что инцидент с гибелью сотрудницы противочумного института в Иркутской области связан исключительно с тяжелой формой воспаления легких, а общая ситуация в регионе полностью контролируема.

Иллюстративное фото

Пресс-служба Роспотребнадзора обнародовала результаты обследования лиц, непосредственно взаимодействовавших с умершей женщиной. По данным ведомства, у большинства изолированных граждан не обнаружено опасных патогенов.

"У контактировавших с женщиной, у которой обнаружили пневмонию, в Иркутской области обнаружили по два случая наковыда и риновирус", — отмечают в санитарной службе РФ, добавляя, что для более половины людей карантин уже отменили: "Наблюдение относительно 60% лиц, контактировавших с женщиной, завершено.

Российские чиновники также уверяют, что сезонные показатели заболеваемости простудами в Приангарье находятся в пределах нормы. В частности, текущий уровень простудных инфекций якобы на 12,6% ниже критического предела, а еженедельно врачи фиксируют около 16 тысяч случаев ОРВИ без каких-либо тенденций к росту. На основе этих цифр ведомство резюмирует: "Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойна".

К процессу дезавуирования сообщений о смертельной инфекции присоединился и спикер Кремля Дмитрий Песков. Он обвинил журналистов в раздувании паники вокруг инцидента в биолаборатории.

"Медиа сообщают очень многое об эпидемиологической ситуации в Иркутской области, — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, пытаясь успокоить международное сообщество. — Большинство из этого — ложная информация".

В то же время, Песков подтвердил, что резонанс вокруг Иркутска заставил Москву выйти на международный уровень коммуникации. По его словам, Россия уже должным образом проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о реальном положении дел в Приангарье, чтобы снять вопрос о возможной угрозе глобальной биологической безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Китай впервые официально отреагировал на информацию о возможном случае легочной чумы в российской Сибири.