Російська влада розгорнула масштабну інформаційну кампанію з метою спростування чуток про спалах легеневої чуми в Сибіру, про який раніше заявляли незалежні медіа та через який висловлював занепокоєння Держдеп США. Офіційні відомства та Кремль наполягають, що інцидент із загибеллю співробітниці протичумного інституту в Іркутській області пов'язаний виключно з важкою формою запалення легень, а загальна ситуація в регіоні є цілком контрольованою.

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Пресслужба Росспоживнагляду оприлюднила результати обстеження осіб, які безпосередньо взаємодіяли з померлою жінкою. За даними відомства, у більшості ізольованих громадян не виявили небезпечних патогенів.

"У тих, хто контактував із жінкою, у якої виявили пневмонію, в Іркутській області виявили по два випадки ковіду та риновірус", — зазначають у санітарній службі РФ, додаючи, що для понад половини людей карантин уже скасували: "Спостереження щодо 60% осіб, які контактували з жінкою, завершено".

Російські чиновники також запевняють, що сезонні показники захворюваності на застуди в Приангар'ї перебувають у межах норми. Зокрема, поточний рівень застудних інфекцій нібито на 12,6% нижчий за критичну межу, а щотижня лікарі фіксують близько 16 тисяч випадків ОРВІ без будь-яких тенденцій до зростання. На основі цих цифр відомство резюмує: "Санітарно-епідеміологічна обстановка в Іркутській області спокійна".

До процесу дезавуювання повідомлень про смертельну інфекцію долучився і речник Кремля Дмитро Пєсков. Він звинуватив журналістів у роздмухуванні паніки навколо інциденту в біолабораторії.

"Медіа повідомляють дуже багато про епідеміологічну ситуацію в Іркутській області, — наголосив прессекретар Володимира Путіна, намагаючись заспокоїти міжнародну спільноту. — Більшість із цього — неправдива інформація".

Водночас Пєсков підтвердив, що резонанс навколо Іркутська змусив Москву вийти на міжнародний рівень комунікації. За його словами, Росія вже належним чином поінформувала Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) щодо реального стану справ у Приангар'ї, аби зняти питання про можливу загрозу глобальної біологічної безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Китай уперше офіційно відреагував на інформацію про можливий випадок легеневої чуми в російському Сибіру.