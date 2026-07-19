logo

BTC/USD

64329

ETH/USD

1857.93

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России организовали конкурс по питью из унитазов на скорость (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В России организовали конкурс по питью из унитазов на скорость (ВИДЕО)

В Ставрополе русский бренд сантехники организовал конкурс, где участники пили безалкогольный напиток из унитазов.

19 июля 2026, 15:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В России организовали конкурс по питью из унитазов на скорость (ВИДЕО)

В России провели конкурс по питью напитков из унитазов

В российском Ставрополе провели необычную рекламную акцию. В одном из торговых центров россиянам предложили пить безалкогольный напиток из новых унитазов на скорость, а затем часами сидеть на них, чтобы побороться за денежное вознаграждение.

Акцию под названием "Игры престолов" организовал российский бренд сантехники. По правилам первого этапа конкурса, в чаше унитазов налили безалкогольный игристый напиток, после чего участники должны были выпить его как можно скорее. Победителем стал мужчина, который быстрее всего справился с заданием.

Однако на этом испытания не завершились. Организаторы предложили второй этап – конкурс на выносливость. Семь участников должны были как можно дольше просидеть на унитазах с закрытыми крышками. По сообщениям организаторов, после десяти часов борьбы выбыли только два конкурсанта, тогда как остальные продолжили соревнование.

Главной мотивацией для участников стал приз в размере 100 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 1,2-1,3 тысяч долларов США по текущему курсу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, в России грузовик с навозом перекинулся на золотой BMW: видео курьезного ДТП. Грузовик, нагруженный навозом, потерял управление, врезался в здание магазина и перекинулся на припаркованный золотой кроссовер.

Также "Комментарии" писали, что золотой унитаз установили в честь Трампа в Вашингтоне. На Национальной аллее в Вашингтоне появилась необычная инсталляция в виде трона с золотым унитазом. Арт-объект установила партизанская художественная группа Secret Handshake как символическую критику политики президента США Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости