В России организовали конкурс по питью из унитазов на скорость (ВИДЕО)

В России провели конкурс по питью напитков из унитазов

В российском Ставрополе провели необычную рекламную акцию. В одном из торговых центров россиянам предложили пить безалкогольный напиток из новых унитазов на скорость, а затем часами сидеть на них, чтобы побороться за денежное вознаграждение.

Акцию под названием "Игры престолов" организовал российский бренд сантехники. По правилам первого этапа конкурса, в чаше унитазов налили безалкогольный игристый напиток, после чего участники должны были выпить его как можно скорее. Победителем стал мужчина, который быстрее всего справился с заданием.

Однако на этом испытания не завершились. Организаторы предложили второй этап – конкурс на выносливость. Семь участников должны были как можно дольше просидеть на унитазах с закрытыми крышками. По сообщениям организаторов, после десяти часов борьбы выбыли только два конкурсанта, тогда как остальные продолжили соревнование.

Главной мотивацией для участников стал приз в размере 100 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 1,2-1,3 тысяч долларов США по текущему курсу.

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