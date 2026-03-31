Золотий унітаз встановили на честь Трампа на Національній алеї у Вашингтоні (ФОТО)

На Національній алеї у Вашингтоні з’явилася незвична інсталяція у вигляді трону з золотим унітазом. Арт-об’єкт встановила партизанська мистецька група Secret Handshake, як символічну критику політики президента США Дональда Трампа.

Трон-туалет пофарбований золотою фарбою та встановлений на постаменті зі штучного мармуру. Замість традиційного сидіння трону, там встановлений золотий унітаз. Поруч розміщена табличка з написом "Трон, гідний короля".

У Вашингтоні встановили "золотий унітаз". Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Автори пояснюють, що робота є сатирою на реконструкцію Білого дому, яку ініціювала адміністрація Трампа.

"У часи безпрецедентного розколу, ескалації конфлікту та економічних потрясінь президент Трамп зосередився на тому, що справді мало значення: реконструкції ванної кімнати Лінкольна у Білому домі", — написано на табличці.

Інсталяція також містить рулон туалетного паперу з написом "Secret Handshake". За даними американських медіа, раніше ця ж група встановлювала інші провокативні скульптури у столиці США. Одна з них зображала Дональда Трампа, який тримається за руки з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Після повернення до влади Трамп ініціював масштабну реконструкцію комплексу Білого дому. Зокрема, інтер’єр Овального кабінету отримав додаткові позолочені елементи, а на місці східного крила планується будівництво нової бальної зали.

