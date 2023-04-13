В России оштрафовали Википедию за "фейки" о войне в Украине: известная сумма

Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия Wikipedia получила приговор Московского суда из-за "фейков о российской армии". Теперь компания должна заплатить два миллиона рублей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия оштрафовала "Википедию". Фото из открытых источников

Россия оштрафовала Wikimedia Foundation за то, что компания не удалила информацию из онлайн-энциклопедии "Википедия", которую российские власти называют "фейками" о своих военных действиях в Украине.

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"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.", — объявил московский судья Тимур Вахромеев.

Согласно постановлению российского суда, "Википедия" якобы имела ложную информацию о действиях российской армии на территории Запорожской области во время ее оккупации.

В общей сложности Wikimedia Foundation уже получила три штрафа от российских судов, включая последнее. В феврале 2023 года компанию оштрафовали на два миллиона гривен, а несколько недель назад – на 800 тыс. рублей. Обвинения были подобны – "фейковая" информация о действиях российских сил в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США блокируют делегацию России, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты не выдают визы российским чиновникам, ведь те находятся под санкциями из-за вторжения в Украину.

Также "Комментарии" писали о правозащитной организации Human Rights Watch, которая нашла новые доказательства пыток гражданских украинцев. Это стало возможным благодаря опросу населения на деоккупированных территориях Украины, в том числе и в Херсонской области.