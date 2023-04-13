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В России оштрафовали Википедию за "фейки" о войне в Украине: известная сумма

Московский суд оштрафовал "Википедию" за фейки о войне в Украине на два миллиона рублей.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия Wikipedia получила приговор Московского суда из-за "фейков о российской армии". Теперь компания должна заплатить два миллиона рублей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России оштрафовали Википедию за "фейки" о войне в Украине: известная сумма

Россия оштрафовала "Википедию". Фото из открытых источников

Россия оштрафовала Wikimedia Foundation за то, что компания не удалила информацию из онлайн-энциклопедии "Википедия", которую российские власти называют "фейками" о своих военных действиях в Украине.


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"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн руб.", — объявил московский судья Тимур Вахромеев.

Согласно постановлению российского суда, "Википедия" якобы имела ложную информацию о действиях российской армии на территории Запорожской области во время ее оккупации.

В общей сложности Wikimedia Foundation уже получила три штрафа от российских судов, включая последнее. В феврале 2023 года компанию оштрафовали на два миллиона гривен, а несколько недель назад – на 800 тыс. рублей. Обвинения были подобны – "фейковая" информация о действиях российских сил в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США блокируют делегацию России, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты не выдают визы российским чиновникам, ведь те находятся под санкциями из-за вторжения в Украину.

Также "Комментарии" писали о правозащитной организации Human Rights Watch, которая нашла новые доказательства пыток гражданских украинцев. Это стало возможным благодаря опросу населения на деоккупированных территориях Украины, в том числе и в Херсонской области.



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Источник: https://www.interfax-russia.ru/moscow/main/mirovoy-sudya-v-moskve-oshtrafoval-fond-wikimedia-na-2-mln-rub-za-neudalenie-feykov-ob-svo
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