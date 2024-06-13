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В России отреагировали на мощные санкции США

Представитель МИД РФ Мария Захарова и посол России в США Анатолий Антонов прокомментировали новые американские санкции.

сегодня, 08:52 comments2235
Автор:
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Slava Kot
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В США объявили новый пакет санкций второго порядка в отношении РФ. Санкции против России созданы таким образом, чтобы запретить Кремлю обходить предыдущие ограничения, в частности это касается нефти, полупроводников и микросхем. На новые санкции отреагировали российские чиновники.

В России отреагировали на мощные санкции США

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Одной из первых на новые санкции против России отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая пригрозила ответом для США.

"РФ как всегда в подобных случаях не оставит без ответа агрессивные действия США", — сказала Захарова, однако не указала, какой именно будет ответ Москвы.

Также новые ограничения прокомментировал российский посол в США Анатолий Антонов, который, как и Захарова, без конкретики анонсировал ответ на действия Соединенных Штатов.

"Россия будет давать США адекватный и решительный ответ на навязываемую конфронтацию, хотя и сохраняет готовность к равноправному диалогу", — заявил Антонов.

Напомним, что новые санкции США распространяются на все проекты сжиженного природного газа РФ (СПГ): Obski LNG, Arctic LNG, Arctic LNG 3 и Murmansk LNG, а также семь СПГ-танкеров на верфи "Звезда", принадлежащей "Роснефти".

США также расширяют список товаров, которые нельзя экспортировать в Россию, чтобы ограничить ее доступ к полупроводникам и чипам, необходимым для ведения войны против Украины. Идея состоит в том, чтобы наложить санкции на чипы, производимые и проданные за пределами США, но по американским технологиям.

Кроме того, были обнародованы адреса китайских компаний, поставлявших чипы в Россию в обход санкций, которым грозят новые ограничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова угрожающе отреагировала на возможность введения западных войск в Украину.

Также "Комментарии" писали о реакции США на очередные преступные действия России.



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Гарик

сегодня, 09:18

Канэшна не оставит..Письков воинственнно встопорщит усы,алкаш попукает армагеддоном,а лошадиномордый поперхнется сеном.


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