В России отреагировали на мощные санкции США

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Slava Kot
В США объявили новый пакет санкций второго порядка в отношении РФ. Санкции против России созданы таким образом, чтобы запретить Кремлю обходить предыдущие ограничения, в частности это касается нефти, полупроводников и микросхем. На новые санкции отреагировали российские чиновники.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Одной из первых на новые санкции против России отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая пригрозила ответом для США.
Также новые ограничения прокомментировал российский посол в США Анатолий Антонов, который, как и Захарова, без конкретики анонсировал ответ на действия Соединенных Штатов.
Напомним, что новые санкции США распространяются на все проекты сжиженного природного газа РФ (СПГ): Obski LNG, Arctic LNG, Arctic LNG 3 и Murmansk LNG, а также семь СПГ-танкеров на верфи "Звезда", принадлежащей "Роснефти".
США также расширяют список товаров, которые нельзя экспортировать в Россию, чтобы ограничить ее доступ к полупроводникам и чипам, необходимым для ведения войны против Украины. Идея состоит в том, чтобы наложить санкции на чипы, производимые и проданные за пределами США, но по американским технологиям.
Кроме того, были обнародованы адреса китайских компаний, поставлявших чипы в Россию в обход санкций, которым грозят новые ограничения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова угрожающе отреагировала на возможность введения западных войск в Украину.
Также "Комментарии" писали о реакции США на очередные преступные действия России.
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Гарик
сегодня, 09:18
Канэшна не оставит..Письков воинственнно встопорщит усы,алкаш попукает армагеддоном,а лошадиномордый поперхнется сеном.