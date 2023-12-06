В России отреагировали на слова Писториуса, что Германия не союзник Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не союзник Украины. На эти слова немецкого министра отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.



Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Писториуса. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что таким заявлением об отсутствии союза между Украиной и Германией Борис Писториус "переобулся".

"Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что в интервью для немецкого издания ZDF Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины из-за того, что не находится с ней в одном альянсе. Как следствие, эта ситуация не обязывает вмешиваться в дела альянса.

Однако глава Минобороны Германии отреагировал на критику относительно медленных поставок оружия для Украины и указал, что для этого нужно время. По словам политика, изготовление и запуск военной промышленности не может произойти в кратчайшие сроки. В качестве примера Писториус указал на изготовление боеприпасов для Gepard, которые удалось запустить только через полгода. При этом Борис Писториус подчеркнул, что Германия является одним из лидеров поставки вооружения для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Писториус объяснил позицию Германии в возможных мирных переговорах по окончании войны между Украиной и Россией. По словам немецкого министра единственными, кто может решать ситуацию по возможным мирным переговорам, это только Украина и Россия.

Также "Комментарии" писали о Германии, которая случайно передала России секретные данные НАТО. Это произошло во время утверждения проекта "Северный поток 2".