В России отреагировали на угрозы военного ответа Британии после атаки лазером

Россия резко ответила на заявления Великобритании по поводу инцидента с лазерной атакой на пилотов Королевских ВВС. После того как Лондон предупредил о возможных военных вариантах реагирования в случае дальнейших провокаций, российское посольство в Лондоне назвало обвинения "уморительными" и обвинило британские власти в "русофобии".

Россия ответила Великобритании на угрозы после лазерной атаки. Фото из открытых источников

Экипаж российского разведывательного корабля "Янтарь" ослепил лазерными устройствами британских пилотов, наблюдавших за судном недалеко от британских вод. Правительство Великобритании назвало инцидент беспрецедентным и не отвечающим международным нормам безопасности.

В ответе российское посольство заявило, что действия корабля "Янтарь" якобы не представляют угрозы для Великобритании и происходят в международных водах.

"Мы обратили внимание на последние провокационные заявления главы британского оборонного ведомства Джона Хили. Бесконечные обвинения и подозрения британского руководства вызывают лишь улыбку. Действия нашей страны не затрагивают интересы Великобритании и не направлены на подрыв ее безопасности. Нас не интересуют британские подводные коммуникации", – говорится в заявлении.

Москва обвинила Лондон в разжигании "милитаристской истерии", которая, по словам посольства, лишь обостряет кризисные процессы и создает предпосылки для новых опасных ситуаций в Европе. Российская сторона призвала Британию "воздержаться от деструктивных шагов".

Напомним, что ранее министр обороны Джон Хили заявил, что страна готова перейти к силовым вариантам в случае, если действия российского судна будут представлять непосредственную угрозу британским силам или критической инфраструктуре. Он подчеркнул, что это первый документированный случай применения лазеров против британских военных пилотов.

По данным британской разведки, корабль "Янтарь" может быть частью секретной программы Главного управления глубоководных исследований РФ, занимающегося подводными операциями, в том числе сбором данных для потенциальных диверсий.

