У Росії відреагували на погрози військової відповіді Британії після атаки лазером

Росія різко відповіла на заяви Великої Британії щодо інциденту з лазерною атакою на пілотів Королівських ВПС. Після того як Лондон попередив про можливі військові варіанти реагування у разі подальших провокацій, російське посольство в Лондоні назвало звинувачення "сміховинними" та звинуватило британську владу в "русофобії".

Росія відповіла Британії на погрози після лазерної атаки. Фото з відкритих джерел

Екіпаж російського розвідувального корабля "Янтар" засліпив лазерними пристроями британських пілотів, які спостерігали за судном неподалік британських вод. Уряд Великої Британії назвав інцидент безпрецедентним та таким, що не відповідає міжнародним нормам безпеки.

У відповіді російське посольство заявило, що дії корабля "Янтар" нібито не становлять загрози для Великої Британії та відбуваються у міжнародних водах.

"Ми звернули увагу на останні провокаційні заяви глави британського оборонного відомства Джона Гілі. Нескінченні звинувачення та підозри британського керівництва викликають лише посмішку. Дії нашої країни не зачіпають інтересів Великої Британії та не спрямовані на підрив її безпеки. Нас не цікавлять британські підводні комунікації", — йдеться в заяві.

Натомість Москва звинуватила Лондон у розпалюванні "мілітаристської істерії", яка, за словами посольства, лише загострює кризові процеси та створює передумови для нових небезпечних ситуацій у Європі. Російська сторона закликала Британію "утриматися від деструктивних кроків".

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Джон Гілі заявив, що країна готова перейти до силових варіантів у разі, якщо дії російського судна становитимуть безпосередню загрозу британським силам або критичній інфраструктурі. Він підкреслив, що це перший задокументований випадок застосування лазерів проти британських військових пілотів.

За даними британської розвідки, корабель "Янтар" може бути частиною секретної програми Головного управління глибоководних досліджень РФ, яке займається підводними операціями, зокрема збором даних для потенційних диверсій.

