logo

BTC/USD

25683.41

ETH/USD

1630.56

LTC/USD

62.93

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России отреагировали на условия ООН по возвращению зернового соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

В России отреагировали на условия ООН по возвращению зернового соглашения

Министерство иностранных дел РФ ответило на новые условия от ООН, касающиеся возможности возобновить зерновое соглашение.

сегодня, 14:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Во время встречи в Сочи в начале сентября президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсуждали несколько вопросов, в том числе возможность возобновить зерновое соглашение. Теперь в МИД РФ отреагировало на предложенные изменения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России отреагировали на условия ООН по возвращению зернового соглашения

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

ООН предложила России новый механизм сотрудничества для оплаты экспорта российского продовольствия, что в свою очередь было одним из условий Кремля для возобновления зернового соглашения. Эрдоган намерен обсудить новые механизмы с генсеком ООН на ближайшей ассамблее, которая состоится в сентябре. Однако Министерство иностранных дел России уже отреагировало на условия ООН.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Новые предложения ООН по зерновому соглашению не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации российского с/х экспорта", — заявили в МИД РФ.

Таким образом, Россия в очередной раз отказалась от возвращения к зерновому соглашению, с которого вышла в середине июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин отказался приехать на саммит БРИКС в Южную Африку. Российского президента заменил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако активисты в ЮАР   встретили главу российской делегации по антивоенным и антиимпериалистическим призывам. На транспарантах были надписи: "Езжай домой Лавров", "Верните детей" и другие.

Также "Комментарии" писали о спикере Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Украине следует приготовиться жить по сценарию Гаити. Чиновница обвиняет в кризисе на Гаити США, помогающих островной стране решить свои проблемы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/214298
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!