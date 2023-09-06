В России отреагировали на условия ООН по возвращению зернового соглашения

Во время встречи в Сочи в начале сентября президент Турции Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсуждали несколько вопросов, в том числе возможность возобновить зерновое соглашение. Теперь в МИД РФ отреагировало на предложенные изменения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

ООН предложила России новый механизм сотрудничества для оплаты экспорта российского продовольствия, что в свою очередь было одним из условий Кремля для возобновления зернового соглашения. Эрдоган намерен обсудить новые механизмы с генсеком ООН на ближайшей ассамблее, которая состоится в сентябре. Однако Министерство иностранных дел России уже отреагировало на условия ООН.

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"Новые предложения ООН по зерновому соглашению не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации российского с/х экспорта", — заявили в МИД РФ.

Таким образом, Россия в очередной раз отказалась от возвращения к зерновому соглашению, с которого вышла в середине июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин отказался приехать на саммит БРИКС в Южную Африку. Российского президента заменил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако активисты в ЮАР встретили главу российской делегации по антивоенным и антиимпериалистическим призывам. На транспарантах были надписи: "Езжай домой Лавров", "Верните детей" и другие.

Также "Комментарии" писали о спикере Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Украине следует приготовиться жить по сценарию Гаити. Чиновница обвиняет в кризисе на Гаити США, помогающих островной стране решить свои проблемы.