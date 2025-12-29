В России отреагировали на встречу Зеленского и Трампа

Несмотря на острые вопросы, которые обсуждались на переговорах президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского с российской стороны встречу прокомментировал лишь спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он в соцсети Х поблагодарил президента США Дональда Трампа.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

"Весь мир ценит мирные усилия президента Трампа и его команды", — говорится в сообщении путинского спецпосланника.

В то же время в Европе по итогам встречи заявили, что РФ должна проявить ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий. К такому выводу пришли европейские лидеры в ходе последних событий мирного урегулирования. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

В пресс-службе говорится, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров во Флориде.

Европейские политики заслушали Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи касаемо мирного урегулирования. А именно стороны обсудили текущее положение с гарантиями безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась во Флориде, продолжалась около трех часов, однако по ее итогам стороны не объявили о каком-либо существенном прорыве в вопросе завершения войны. Об этом сообщает CNN, отмечая, что американский лидер по-прежнему демонстрирует сравнительно мягкое отношение к позиции Москвы. В то же время Трамп публично похвалил Зеленского и заявил, что шансы на мир, по его мнению, остаются высокими.



