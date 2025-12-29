У Росії відреагували на зустріч Зеленського та Трампа

Незважаючи на гострі питання, які обговорювалися на переговорах президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського з російського боку, зустріч прокоментував лише спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Він у соцмережі Х подякував президенту США Дональду Трампу.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

"Весь світ цінує мирні зусилля президента Трампа та його команди", — йдеться у повідомленні путінського спецпосланця.

Водночас у Європі за підсумками зустрічі заявили, що РФ має виявити відповідальність та відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій. Такого висновку дійшли європейські лідери в ході останніх подій мирного врегулювання. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Італії.

У прес-службі йдеться, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та головою Білого дому Дональдом Трампом після переговорів у Флориді.

Європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі щодо мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточне становище з гарантіями безпеки для України та питання, які залишилися відкритими.

Європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі щодо мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточне становище з гарантіями безпеки для України та питання, які залишилися відкритими.




