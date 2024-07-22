В России отреагировали на выход Байдена из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и сосредоточится на своей работе президента до конца срока. В России отреагировали на такие заявления Байдена и призвали его привлечь к "ответственности" за войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия больше сосредоточена на войне в Украине, а не на выборах в США.

"До выборов еще четыре месяца, и это долгий срок, за который многое может измениться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. Для российской стороны в приоритете достижения целей "спецоперации" РФ, а не результаты выборов в США", – сказал Песков.

Несмотря на то, что именно российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил Джо Байдена в войне в Украине и призвал привлечь американского лидера к "ответственности".

"Байден создал проблемы во всем мире и в своей стране — США. Увидев, что его не выберут, бежит, не дождавшись выборов. Его нужно привлекать к ответственности за развязавшуюся войну в Украине, разрушение экономики европейских государств, политику санкций против России и других стран", — заявил Володин.

Представитель МИД Мария Захарова также распространяет нарративы российской пропаганды в своей реакции на решение Байдена выйти из предвыборной гонки. Захарова заявила о якобы заговоре в США.

"Следующим шагом после письменного заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали настоящее положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии", — сказала Захарова.

Несмотря на слова пресс-секретаря МИД РФ, в Белом доме подчеркнули, что у Байдена нет проблем со здоровьем, кроме незначительных осложнений, возникших из-за коронавируса, которым президент США заболел несколько дней назад.

Путин пока не комментировал решения президента США.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Также "Комментарии" писали о всех кандидатах, которые могут заменить Джо Байдена и составить конкуренцию Дональду Трампу в борьбе за пост президента США.