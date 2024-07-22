В России отреагировали на выход Байдена из предвыборной гонки

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Slava Kot
Президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и сосредоточится на своей работе президента до конца срока. В России отреагировали на такие заявления Байдена и призвали его привлечь к "ответственности" за войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия больше сосредоточена на войне в Украине, а не на выборах в США.
Несмотря на то, что именно российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил Джо Байдена в войне в Украине и призвал привлечь американского лидера к "ответственности".
Представитель МИД Мария Захарова также распространяет нарративы российской пропаганды в своей реакции на решение Байдена выйти из предвыборной гонки. Захарова заявила о якобы заговоре в США.
Несмотря на слова пресс-секретаря МИД РФ, в Белом доме подчеркнули, что у Байдена нет проблем со здоровьем, кроме незначительных осложнений, возникших из-за коронавируса, которым президент США заболел несколько дней назад.
Путин пока не комментировал решения президента США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Байдена о выходе из предвыборной гонки.
Также "Комментарии" писали о всех кандидатах, которые могут заменить Джо Байдена и составить конкуренцию Дональду Трампу в борьбе за пост президента США.
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