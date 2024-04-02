В России отреагировали за заявления из Франции: пригрозили уничтожением всех европейцев

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Slava Kot
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что во Франции на Олимпийских играх не будут рады спортсменам из России и Белоруссии. А вот украинских спортсменов французы будут поддерживать. На эти заявления отреагировал российский пропагандист Владимир Соловьев и пригрозил уничтожением всех на Западе.
В эфире своего пропагандистского шоу Владимир Соловьев посмотрел видео с мэром Парижа Анн Идальго по поводу поддержки украинских спортсменов на Олимпиаде. Соловьев заявил, что Россия будет готова "уничтожать" всех европейцев.
Далее российский пропагандист продолжил провозглашать нарративы Кремля и прокомментировал заявление президента Франции о возможности введения войск НАТО в Украину. Соловьев пригрозил, что Россия не будет проявлять "воздержание".
Отрывок из пропагандистского шоу опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России призвали восстановить "историческую справедливость" и назвали страны, которые должны стать частью РФ.
Также "Комментарии" писали о том, что стала известна зарплата российского пропагандиста Владимира Соловьева.
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