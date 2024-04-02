В России отреагировали за заявления из Франции: пригрозили уничтожением всех европейцев

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что во Франции на Олимпийских играх не будут рады спортсменам из России и Белоруссии. А вот украинских спортсменов французы будут поддерживать. На эти заявления отреагировал российский пропагандист Владимир Соловьев и пригрозил уничтожением всех на Западе.



В эфире своего пропагандистского шоу Владимир Соловьев посмотрел видео с мэром Парижа Анн Идальго по поводу поддержки украинских спортсменов на Олимпиаде. Соловьев заявил, что Россия будет готова "уничтожать" всех европейцев.

"Этой нацистской твари, я хочу напомнить, что сегодня 210 лет со дня входа российских войск в Париж. Нам было безразлично тогда, нам все равно сейчас, рады вы нам или нет. Когда нам понадобится уничтожить вас всех… мы это сделаем", — говорит Соловьев.

Далее российский пропагандист продолжил провозглашать нарративы Кремля и прокомментировал заявление президента Франции о возможности введения войск НАТО в Украину. Соловьев пригрозил, что Россия не будет проявлять "воздержание".

"Только попробуйте отправить свои войска, столкнуться с нами в боях, и Европа дрогнет. Мы больше не будем проявлять сдержанность и надежду, что вы придете в сознание. Вы, европейцы, ничего не поняли, ничего не научились, и как показывает опыт после 45 года, вы не способны пройти денацификацию. Судя по этому, нацистские идеи зашиты в ваши представления о том, для чего вы созданы", — заявил Соловьев.

Отрывок из пропагандистского шоу опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России призвали восстановить "историческую справедливость" и назвали страны, которые должны стать частью РФ.



Также "Комментарии" писали о том, что стала известна зарплата российского пропагандиста Владимира Соловьева.