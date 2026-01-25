В России озвучили свою позицию по переговорам с Украиной

Россия заявила, что в ходе переговоров о завершении войны в Украине следует ключевым договоренностям, достигнутым с Соединенными Штатами на саммите в Анкоридже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, наметив рамку, в которой Москва видит дальнейший "дипломатический процесс".

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС заявил, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры последних дней должны привести к схеме урегулирования войны в Украине по договоренностям в Анкоридже, которые якобы были согласованы между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы во время контактов, которые продолжаются в течение последних дней почти непрерывно в разных форматах, была разработана схема урегулирования, полностью соответствующая основным пониманиям президентов России и США, достигнута во время их встречи в Анкоридже", — сказал Рябков.

24 января завершились трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, направленные на поиск путей завершения войны, развязанной РФ. По информации сторон, во время встреч обсуждались территориальные требования Москвы относительно Донбасса, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, а также возможные шаги по деэскалации, которые должны подтвердить реальное прекращение боевых действий и уменьшить риск их восстановления.

Напомним, что саммит в Анкоридже прошел в 2025 году при участии Владимира Путина и Дональда Трампа и стал отправной точкой для новой риторики Кремля. Хотя детали договоренностей остаются закрытыми, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда".

