Росія заявила, що під час переговорів про завершення війни в Україні дотримується ключових домовленостей, досягнутих зі Сполученими Штатами на саміті в Анкориджі. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, окресливши рамку, в якій Москва бачить подальший "дипломатичний процес".

Сергій Рябков. Фото з відкритих джерел

Сергій Рябков в інтерв’ю агентству ТАСС заявив, що переговори останніх днів, які відбулися в Абу-Дабі мають привести до схеми врегулювання війни в Україні за домовленостями в Анкориджі, які нібито були узгоджені між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб під час контактів, які тривають протягом останніх днів майже безперервно в різних форматах, була розроблена схема врегулювання, яка повністю відповідає основним розумінням президентів Росії та США, досягнуто під час їхньої зустрічі в Анкориджі", — сказав Рябков.

24 січня завершилися тристоронні переговори між Росією, США та Україною, спрямованих на пошук шляхів завершення війни, розв’язаної РФ. За інформацією сторін, під час зустрічей обговорювалися територіальні вимоги Москви щодо Донбасу, ситуація навколо Запорізької атомної електростанції, а також можливі кроки з деескалації, які мали б підтвердити реальне припинення бойових дій і зменшити ризик їхнього відновлення.

Нагадаємо, що саміт в Анкориджі відбувся у 2025 році за участі Володимира Путіна та Дональда Трампа та став відправною точкою для нової риторики Кремля. Хоча деталі домовленостей залишаються закритими, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що "добре відома позиція Росії про те, що Україна, українські збройні сили повинні залишити територію Донбасу, вони мають бути виведені звідти".

