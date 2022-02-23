В России парашютист зацепился за фонарный столб и врезался в стену (ВИДЕО)

В России парашютист травмировался во время показательного выступления. Об этом пишет издание ТСН.

В России парашютист зацепился за столб

Инцидент произошел сегодня, 23 февраля, во время показательных выступлений в честь Дня защитника Отечества, который отмечают в РФ. Сообщается, что в городе Тюмень парашютисты прыгали с вертолета и должны были приземлиться на специально подготовленные места.

В материале указывается, что во время прыжка одного из участников действия случилось непредвиденное. Мужчину снесло ветром из запланированной траектории.

Из-за этого парашютист врезался в стену, зацепившись за фонарный столб. По информации СМИ, в результате происшествия пострадавший получил травму ноги и был госпитализирован.

В Сети появилось видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Шмыгаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения. Премьер-министр говорит, что чрезвычайное положение не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно, сколько украинцев не собираются идти на уступки России. Отказ от вступления Украины в НАТО ради предотвращения войны и прекращения конфликта готовы поддержать только 14% опрошенных.

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