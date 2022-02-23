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В России парашютист зацепился за фонарный столб и врезался в стену (ВИДЕО)

Во время празднования Дня защитника Отечества в Тюмени случилось происшествие

сегодня, 16:16
Автор:

Денис Подставной
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В России парашютист травмировался во время показательного выступления. Об этом пишет издание ТСН. 

В России парашютист зацепился за фонарный столб и врезался в стену (ВИДЕО)

В России парашютист зацепился за столб

Инцидент произошел сегодня, 23 февраля, во время показательных выступлений в честь Дня защитника Отечества, который отмечают в РФ. Сообщается, что в городе Тюмень парашютисты прыгали с вертолета и должны были приземлиться на специально подготовленные места.

В материале указывается, что во время прыжка одного из участников действия случилось непредвиденное. Мужчину снесло ветром из запланированной траектории.

Из-за этого парашютист врезался в стену, зацепившись за фонарный столб. По информации СМИ, в результате происшествия пострадавший получил травму ноги и был госпитализирован. 

В Сети появилось видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Шмыгаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения. Премьер-министр говорит, что чрезвычайное положение не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса. 

Читайте также о том, что о введении санкций против России заявили еще две страны. Страны Тихоокеанского региона вводят экономические санкции против Россиийской Федерации. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно, сколько украинцев не собираются идти на уступки РоссииОтказ от вступления Украины в НАТО ради предотвращения войны и прекращения конфликта готовы поддержать только 14% опрошенных. 

"Комментарии" сообщали о том, что во Франции речь Путина назвали "смесью отсталых и параноидальных идей". В то же время чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что также не исключаются дальнейшие "военные действия" РФ. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/pokazatelnoe-vystuplenie-v-rossii-parashyutist-zacepilsya-za-fonar-i-vrezalsya-v-stenu-video-1985224.html
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