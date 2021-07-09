В России парашютист зацепился за кондиционер на многоэтажке (ВИДЕО)

В российском городе Краснодар парашютист зацепился за многоэтажку во время приземления. Видео с места событий было опубликовано в одном из популярных Telegram-каналов.

Парашютист зацепился за кондиционер. Фото из открытых источников

Как стало известно, парашютист из летного училища во время выполнению учебного прыжка не сумел верно рассчитать траекторию и во время посадки зацепился за один из кондиционеров, установленный на многоквартирном доме в спальном районе.

К счастью, в этот момент дома находились хозяева квартиры, которые пустили через окно к себе домой повисшего на доме мужчину. Жильцы претензий к парашютисту не имеют.

По предварительной информации, инцидент обошёлся без травм. На видео видно, как парашют курсанта распластался по стене многоэтажки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Сети появилось видео падения частного вертолета в Польше, на борту которого находились трое граждан Украины. Момент падения смогла зафиксировать камера видеонаблюдения. На видео видно, как у летательного аппарата начались проблемы с управлением и он начал медленно падать в озеро. На данный момент в прокуратуре Польши расследуют дело по статье о доведении до аварии в воздушном движении. Подробнее читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в Египте туристка из Украины пострадала во время занятия парасейлингом . Во время полета оборвался трос и женщину начало уносить в воду. Работники, которые предоставляли данную услугу, перегородили полет женщины своим катером. Туристка врезалась головой в борт судна. В результате происшествия женщина получила множество травм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!