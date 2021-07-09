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В России парашютист зацепился за кондиционер на многоэтажке (ВИДЕО)

Парашютист выполнял учебный прыжок и не рассчитал траекторию

сегодня, 10:57
Автор:

Денис Подставной

В российском городе Краснодар парашютист зацепился за многоэтажку во время приземления. Видео с места событий было опубликовано в одном из популярных Telegram-каналов. 

В России парашютист зацепился за кондиционер на многоэтажке (ВИДЕО)

Парашютист зацепился за кондиционер. Фото из открытых источников

Как стало известно, парашютист из летного училища во время выполнению учебного прыжка не сумел верно рассчитать траекторию и во время посадки зацепился за один из кондиционеров, установленный на многоквартирном доме в спальном районе. 

К счастью, в этот момент дома находились хозяева квартиры, которые пустили через окно к себе домой повисшего на доме мужчину. Жильцы претензий к парашютисту не имеют. 

По предварительной информации, инцидент обошёлся без травм. На видео видно, как парашют курсанта распластался по стене многоэтажки. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Сети появилось видео падения частного вертолета в Польше, на борту которого находились трое граждан Украины. Момент падения смогла зафиксировать камера видеонаблюдения. На видео видно, как у летательного аппарата начались проблемы с управлением и он начал медленно падать в озеро. На данный момент в прокуратуре Польши расследуют дело по статье о доведении до аварии в воздушном движении. Подробнее читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в Египте туристка из Украины пострадала во время занятия парасейлингом. Во время полета оборвался трос и женщину начало уносить в воду. Работники, которые предоставляли данную услугу, перегородили полет женщины своим катером. Туристка врезалась головой в борт судна. В результате происшествия женщина получила множество травм. 


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Источник: https://t.me/rhymestg/45998
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