В Сети появилось видео падения вертолета с украинцами на борту



















В Польше упал вертолет с украинцами. Фото из открытых источников

В Польше камера видеонаблюдения запечатлела падение вертолета с украинцами на борту. Об этом сообщает издание RMF24.

Как стало известно польская прокуратура ведет расследования дела по статье о доведении до аварии в воздушном движении. На данный момент устанавливаются точные причины падения летательного аппарата.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда винтокрылая машина упала в озеро Талты, что на северо-западе Польши.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в польском Варминско-Мазурском воеводстве частный вертолет с тремя людьми на борту упал прямиком в озеро. И пассажиры и пилот оказались гражданами украины, которые на данный момент проживают на территории Польши. Известно, что у летательного аппарата сразу после взлета начались проблемны с двигателем, и вскоре он рухнул в воду.

Пострадавших достали из воды туристы, которые случайно проплывали мимо на лодке. Женщину и её несовершеннолетнюю дочь доставили по воздуху в больницу. У них диагностировали травмы позвоночника. Пилот был доставлен в госпиталь, где за состоянием его здоровья наблюдают медики.

Позже, прибывшие на место крушения спасатели, обследовали затонувшую машину и обнаружили, что из неё вытекает топливо. Как заявили специалисты, это не представляло никакой угрозы для окружающей среды.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинская туристка в Египте получила серьезные повреждения во время катания на воздушном парашюте. Как стало известно, во время полета оборвался канат и пострадавшая влетела головой прямо в катер. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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