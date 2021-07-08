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В Сети появилось видео падения вертолета с украинцами на борту

Камера видеонаблюдения запечатлела момент падения вертолета

сегодня, 15:16
Автор:

Денис Подставной








В Сети появилось видео падения вертолета с украинцами на борту

В Польше упал вертолет с украинцами. Фото из открытых источников

В Польше камера видеонаблюдения запечатлела падение вертолета с украинцами на борту. Об этом сообщает издание RMF24. 

Как стало известно польская прокуратура ведет расследования дела по статье о доведении до аварии в воздушном движении. На данный момент устанавливаются точные причины падения летательного аппарата. 

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда винтокрылая машина упала в озеро Талты, что на северо-западе Польши. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в польском Варминско-Мазурском воеводстве частный вертолет с тремя людьми на борту упал прямиком в озеро. И пассажиры и пилот оказались гражданами украины, которые на данный момент проживают на территории Польши. Известно, что у летательного аппарата сразу после взлета начались проблемны с двигателем, и вскоре он рухнул в воду. 

Пострадавших достали из воды туристы, которые случайно проплывали мимо на лодке. Женщину и её несовершеннолетнюю дочь доставили по воздуху в больницу. У них диагностировали травмы позвоночника. Пилот был доставлен в госпиталь, где за состоянием его здоровья наблюдают медики. 

Позже, прибывшие на место крушения спасатели, обследовали затонувшую машину и обнаружили, что из неё вытекает топливо. Как заявили специалисты, это не представляло никакой угрозы для окружающей среды. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинская туристка в Египте получила серьезные повреждения во время катания на воздушном парашюте. Как стало известно, во время полета оборвался канат и пострадавшая влетела головой прямо в катер. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.rmf24.pl/
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