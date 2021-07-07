В Египте украинская туристка каталась на водном парашюте и врезалась головой в катер (ФОТО)

В Египте на курорте Шарм-эль-Шейх серьезно пострадала туристка из Украины. Сообщение об этом появились в социальной сети Facebook.

Украинская туристка получила травмы на отдыхе в Египте. Фото из открытых источников

Как стало известно, женщина приобрела поездку на водном парашюте (парасейлинг) у представителей гостиницы. Во время полета произошел обрыв каната и туристку начало уносить в воду.

Работники, которые предоставляли данную услугу, видимо, не были готовы к такому повороту событий и просто перегородили своим катером полет женщины. Туристка врезалась головой о борт плавсредства.

В результате несчастного случая пострадавшей наложили 15 швов, у неё обнаружено сотрясение мозга, а также разрыв уха и трещины в позвонках.

Отмечается, что представители туроператора пытаются помочь потерпевшей, однако медики хотят поскорее отправить женщину домой на самолете. На данный момент решается вопрос о предоставлении компенсации пострадавшей.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше упал вертолет с гражданами Украины. Как стало известно, у винтокрылой машины сразу после взлёта начались проблемы с двигателем и она упала в озеро. На борту находились граждане Украины, которые на данный момент проживают в Польше. Пострадавших вытащили из воды туристы, которые случайно проплывали рядом с местом крушения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" писал о том, что самая новая модель электромобиля Tesla загорелась прямо во время движения. Более того, системы блокировки дверей авто вышли из строя и не выпускали водителя из охваченного огнем транспортного средства. Пострадавшему пришлось применить силу для того, чтобы выбраться из горящего авто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!