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Главная Новости Мир Ближний Восток В Египте украинская туристка каталась на водном парашюте и врезалась головой в катер (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Египте украинская туристка каталась на водном парашюте и врезалась головой в катер (ФОТО)

Женщина получила серьезные повреждения

сегодня, 18:22
Автор:

Денис Подставной

В Египте на курорте Шарм-эль-Шейх серьезно пострадала туристка из Украины. Сообщение об этом появились в социальной сети Facebook. 

В Египте украинская туристка каталась на водном парашюте и врезалась головой в катер (ФОТО)

Украинская туристка получила травмы на отдыхе в Египте. Фото из открытых источников

Как стало известно, женщина приобрела поездку на водном парашюте (парасейлинг) у представителей гостиницы. Во время полета произошел обрыв каната и туристку начало уносить в воду. 

Работники, которые предоставляли данную услугу, видимо, не были готовы к такому повороту событий и просто перегородили своим катером полет женщины. Туристка врезалась головой о борт плавсредства. 

В результате несчастного случая пострадавшей наложили  15 швов, у неё обнаружено сотрясение мозга, а также разрыв уха и трещины в позвонках. 

Отмечается, что представители туроператора пытаются помочь потерпевшей, однако медики хотят поскорее отправить женщину домой на самолете. На данный момент решается вопрос о предоставлении компенсации пострадавшей.

В Египте украинская туристка каталась на водном парашюте и врезалась головой в катер (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше упал вертолет с гражданами Украины. Как стало известно, у винтокрылой машины сразу после взлёта начались проблемы с двигателем и она упала в озеро. На борту находились граждане Украины, которые на данный момент проживают в Польше. Пострадавших вытащили из воды туристы, которые случайно проплывали рядом с местом крушения. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" писал о том, что самая новая модель электромобиля Tesla загорелась прямо во время движения. Более того, системы блокировки дверей авто вышли из строя и не выпускали водителя из охваченного огнем транспортного средства. Пострадавшему пришлось применить силу для того, чтобы выбраться из горящего авто. 

 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-egipte-turistka-iz-ukrainy-kotoraya-katalas-na-vodnom-parashyute-vletela-golovoy-v-kater-1820095.html
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