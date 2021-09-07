В России педофил, который отсидел 10 лет в тюрьме, изнасиловал и задушил двух 10-летних девочек (ФОТО)

В Российской Федерации, в городе Киселевск произошло двойное убийство детей. Тела двух 10-летних девочек нашли в заброшенном здании. Правоохранители по горячим следам арестовали подозреваемого в убийстве и изнасиловании Насти и Ульяны — 41-летнего Виктора Пестерников, который отбывал наказание за педофилию. Информирует об этом Telegram канал Mash .

Тела детей нашли в заброшенном доме / фото t.me/breakingmash

Школьницы после уроков направлялись в квартиру, где жила Анастасия. Именно на улице встретил их педофил, который пообещал угостить их сладостями из местного магазина, а потом завезти к друзьям. Вместо этого он заманил детей в лес, где совершил над ними сексуальное насилие и позже задушил.

В прошлом году, одной из малых россиянок не было дома целый день и следующую ночь, но взрослые не очень беспокоились, поэтому они ходили, где хотели.

Задержанный за двойное убийство и изнасилование 41-летний россиянин, только вышел из тюрьмы. Он отсидел 10 лет. Теперь за его поведением должна была следить полиция в течение 8 лет. Но он переехал в другой населенный пункт и не стал на учет. Теперь против местных полицейских возбужден криминал. Ведь они пропустили опасного преступника.

За несколько дней до убийства он ждал школьниц на улице. Люди заметили это, но в полицию не объявляли — девочки ходили по улице допоздна. Он этим и воспользовался.

Российский педофил со стажем уже вроде рассказал, что совершил над своими малыми жертвами сексуальное насилие, а затем лишил их жизни.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в России священник спаивал и насиловал детей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!