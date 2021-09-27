В России пенсионеры подрались из-за просроченных продуктов (ВИДЕО)

Жители города Новосибирска Российской Федерации подрались прямо у свалки, куда работники супермаркетов выбрасывают продукты с просроченным сроком годности. Дедушек с бабушками и других городских жителей собралось много, еды на всех не хватало. Поэтому собравшиеся начали ссориться и драться. На ролике, который размещен в социальных сетях, видно, как горожане вырывают друг другу из рук пакеты и свертки с едой.

В России пенсионеры устроили битву за продукты (фото из открытых источников)

Больше всего досталось испорченных продуктов молодым горожанам с характерной внешностью. Они пробились к бакам, куда это все сбросили и хватали пакеты.

Некоторые знатоки пришли со своими стульчиками, чтобы с них удобнее было доставать еду. Здесь собралось сколько людей, что привезенных пакетов всем не хватило. Новосибирцы нервничали, обзывали и даже толкали друг друга.

Жители этого района говорят, что такие разборки здесь происходят постоянно, когда привозят на свалку очередные партии испорченных продуктов.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в России тату-мастер покончила с собой в прямом эфире . В России, в городе Зеленоград молодая горожанка публично совершила самоубийство. Сделала она это во время прямого эфира в социальных сетях. На видео, которое размещено в Интернете, можно увидеть, как молодая россиянка примостилась на конце балкона и повторяет слова песни группы ЛСП "Номера". Это произведение запрещено в соседней стране, потому что призывает к самоубийству. Когда прозвучала фраза: "И камнем вниз ..", срывается с балкона и летит вниз. Девушка имела профессию тату-мастера. До запланированного суицида она поставила в социальных сетях фото, где шея девушки вся в синяках.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!