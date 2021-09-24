В России на вершине Эльбруса застряла группа туристов: есть погибшие (ВИДЕО)

Группа туристов застряла на Эльбрусе. Фото: МЧС

На вершине Эльбруса застряла группа туристов. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Как стало известно, группа туристов, которая состояла из 19 человек совершала восхождение на гору Эльбрус (Россия). В её состав входили жители разных российских городов.

Сообщается, что при восхождении альпинисты попали в сильную пургу. Ими была запрошена помощь у спасательной службы. В этот момент туристы находились на высоте более пяти тысяч метров.

В поисках были задействованы около 70 спасателей и 16 единиц техники. Их работу осложняла сильная метель, низкая температура и порывы ветра, достигающие 40 метров в секунду.

Пять альпинистов погибли во время восхождения. Четырнадцать человек удалось спасти. Спасательная операция завершена. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. Состояние восьми госпитализированных оценивают, как средней тяжести.

В Сети появилось видео с места событий.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России на туристок рухнул ледник. Неподалёку от популярного горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесии на высоте нескольких тысяч метров группа туристов в сопровождении гида остановилась на привал. Четверо решили отойти, чтобы пофотографироваться на фоне ледника. В этот момент лёд рухнул прямо на них.

Также "Комментарии" информировали о том, что в России разбился боевой вертолет ФСБ. Воздушное судно на борту которого находилось до пяти членов экипажа выполняло учебно-тренировочный полет. обломки были обнаружены у подножия горы Острая, что на Камчатке. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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