В России планируют создать "Чебурляндию" для импортозамещения "Диснейленда"

В России заговорили о создании собственного аналога "Диснейленда", то есть тематического парка развлечений с персонажами советских мультфильмов и кино. Инициативу озвучил член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов, предложивший название проекта "Чебурляндия".

В России предлагают создать парк развлечений "Чебурляндия"

Айрат Гибатдинов призвал использовать персонажей советских мультфильмов для "импортозамещения" западных персонажей кино и анимации.

"Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои "Ну, погоди!", "Простоквашино" стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами", — заявил российский сенатор.

По его словам, РФ могла использовать "Чебурляндию" как инструмент культурной политики в отношении детей.

"И нужно понятное и близкое название. Условно, Чебурляндия", — добавил Гибатдинов.

По его замыслу "Чебурляндия" должна совмещать аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные шоу и мультимедийные форматы для семейного досуга, чтобы вытеснить "Диснейленд". Гибатдинов добавил, что российское общество в последнее время нуждается в более сильном "укреплении отечественного культурного кода", поэтому растет спрос на "переосмысление и популяризацию" советского наследия.

