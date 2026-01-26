У Росії планують створити "Чебурляндію" для імпортозаміщення "Діснейленду"

У Росії заговорили про створення власного аналога "Діснейленда", тобто тематичного парку розваг з персонажами радянських мультфільмів і кіно. Ініціативу озвучив член комітету Ради Федерації з культури Айрат Гібатдінов, який запропонував назву проєкту "Чебурляндія".

У Росії пропонують створити парк розваг "Чебурляндія"

Айрат Гібатдінов закликав використати персонажів радянських мультфільмів для "імпортозаміщення" західних персонажів кіно та анімації.

"Наші рідні Чебурашка, Крокодил Гена, Вінні-Пух, Карлсон, герої "Ну, постривай!", "Простоквашино" стали тим культурним всесвітом, який справді здатний конкурувати із західними франшизами", — заявив російський сенатор.

За його словами, РФ могла використовувати "Чебурляндію", як інструмент культурної політики щодо дітей.

"І потрібна зрозуміла та близька назва. Умовно, Чебурляндія", — додав Гібатдінов.

За його задумом, "Чебурляндія" має поєднувати атракціони, інтерактивні зони, театралізовані шоу та мультимедійні формати для сімейного дозвілля, щоб витіснити "Діснейленд". Гібатдінов додав, що російське суспільство останнім часом потребує сильнішого "зміцнення вітчизняного культурного коду", тому зростає попит "переосмислення та популяризацію" радянської спадщини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що наприкінці 2025 року в РФ випустили новий серіал "Простоквашино", де з’явився анімаційний образ Володимира Путіна. У "Союзмультфільмі" пояснили, що російський диктатор у дитячому мультфільмі для "просування" культури РФ.

Також "Коментарі" писали, що одна з цілей Путіна створити в РФ власний закриту мережу інтернету, яку називають "Чебурнет".



