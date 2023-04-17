В России покончил с жизнью кандидат в Госдуму, год убивал украинцев: что с ним произошло

В РФ покончил с собой экс-кандидат в российскую Госдуму, после того, как год воевал в Украине.

В России повесился экскандидат в Госдуму РФ (фото из открытых источников)

Об этом информируют местные телеграммы каналы.

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Они сообщают, что русский до начала так называемой спецоперации был электриком в одном из перинатальных центров. Еще раньше он планировал продвигаться в Госдуму РФ от Барнаульского округа. Но кандидат не смог собрать необходимые для этого 13 тысяч подписей.

“В апреле 2022 года мужчина отправился в зону боевых действий как контрактник, с фронта вернулся всего 2 месяца назад, с контузией и ранениями. Анатолия обнаружила родственница — он повесился у себя дома и, судя по всему, по возвращении страдал от депрессии”, — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России полиция и охранники до смерти избили военного в Украине оккупанта. В ночном развлекательном заведении России почти до смерти избили только вернувшегося с войны захватчика. Сотрудники полиции за военного не вступились, сами тоже стали участниками насильственных действий. Доброволец ушел из жизни через две недели. Жертва насилия – гачинский предприниматель Алексей Лымарь. До войны житель РФ занимался автоперевозками. Осенью прошлого года он забросил собственное дело, отправился в ЛНР и воевал в пехоте. В январе захватчик начал болеть и вернулся назад.

Еще 22 февраля Лымарь вместе с родными праздновал день рождения матери. Вечером, возвращаясь от знакомых, он с женой отправился в ночной клуб. Затем военнослужащего таскали за хулиганские действия и, наконец, отпустили домой. В медицинском учреждении у Лымаря диагностировали переломы лица, лобной кости, челюсти, контузию, ретроградную амнезию и разрыв пищевода.