В ночном развлекательном заведении России почти до смерти побили только вернувшегося с войны захватчика. Сотрудники полиции за военного не вступились, сами тоже стали участниками насильственных действий. Доброволец ушел из жизни через две недели.

Российского оккупанта до смерти избили в клубе (фото "База")

Об этом сообщает Телеграмм-канал " База ". Жертва насилия – гатчинский предприниматель Алексей Лымарь. До войны житель РФ занимался автоперевозками. Осенью прошлого года он забросил собственное дело, отправился в ЛНР и воевал в пехоте. В январе захватчик начал болеть и вернулся назад. Еще 22 февраля Лымарь вместе с родными праздновал день рождения матери. Вечером, возвращаясь от знакомых, он с женой отправился в ночной клуб.

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"Охрана заведения не пустила Лымаря в клуб — возник скандал, а потом и драка. По словам родных, Алексея избивали пятерых человек. Как считают близкие, это были люди из охранников, причем в руках одного из них была табуретка. Потом в клуб приехали сотрудники Росгвардии и полицейские. По версии Марины, один из них зашел внутрь, а когда вышел, то заявил, что камер в заведении нет. Лымарь начал ругаться и снова получил — на этот раз от полиции. . Один из них тактично ударил добровольца электрошокером в ногу", — информируют журналисты канала.

Затем военнослужащего таскали за хулиганские действия и, наконец, отпустили домой. В медицинском учреждении у Лымаря диагностировали переломы лица, лобной кости, челюсти, контузию, ретроградную амнезию и разрыв пищевода. Его начали лечить, но через две недели состояние мужчины не улучшилось, — дважды он был в реанимации, а позже впал в состояние комы. Спасти его не удалось.

Дело о гибели добровольца не было возбуждено. Полицейские наконец-то установили того, кто жестоко избил военного. Все собранные материалы направили в Следственный комитет. У погибшего остались два сына – 3 и 14 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России после важного совещания начальник полиции совершил самоубийство .