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В России посягнули на территории Японии

В Российской Федерации намекнули на "нерешенный вопрос" с Японией

21 ноября 2023, 23:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Один из известнейших российских пропагандистов Владимир Соловьев недвусмысленно высказался о том, что Россия претендует на территории Японии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

В России посягнули на территории Японии

В РФ заявили о территориальных претензиях к Японии. Фото из открытых источников

Российский пропагандист заявил, что после окончания Второй мировой войны союзники рассматривали возможность передачи Курильских островов Советскому союзу, однако этого так и не произошло.


"Товарищу Сталину земельку обещали на Японских островах по результатам Второй мировой войны. Обещание не выполнили. А чувствуется, что зря не выполнили", – заявил Владимир Соловьев в эфире пропагандистской телепередачи.

Российский пропагандист также заявил, что Советскому союзу и России якобы многое обещали, но не выполнили обещанное. А потому, по его словам, "многие вопросы придется достать из сундука истории, аккуратно пыль сдуть и посмотреть, что там было написано".

Как известно, после начала полномасштабной войны РФ против Украины правительство Японии приняло решение называть Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что президент России Владимир Путин следует Иосифу Сталину, когда пытается уничтожить инфраструктуру Украины, чтобы спровоцировать голод в бедных странах. Снайдер подчеркнул, что Путин пытается продемонстрировать странам Африки и Азии, что после уничтожения украинской зерновой инфраструктуры он контролирует мировой экспорт продовольствия.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/7936
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