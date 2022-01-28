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В России потерпел крушение военный вертолет: подробности

По предварительным данным в результате аварии вертолета Ми-8 пострадали три человека

сегодня, 16:12
Автор:

Денис Подставной
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В России произошла авиакатастрофа. Об этом пишет издание УНИАН. 

В России потерпел крушение военный вертолет: подробности

Ми-8. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 28 января, в Ульяновской области России.  Сообщается, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки. 

Его обломки были обнаружены в нескольких километрах от поселка Дубки. Как передает издание, по предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Состояние одного из потерпевших оценивают, как критическое. 

В настоящее время точное количество людей, которые находились на борту вертолета неизвестно. 

В материале указывается, что борт вылетел с аэропорта Мулино.

Точную причину аварии должно установить расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за разбушевавшегося циклона в Африке погибли уже десятки людей. Стихия принесла с собой проливные дожди и сильные ветры. В нескольких странах разрушены тысячи домов. По данным специалистов, непогода не отступает, на востоке Мадагаскара образовывается новый циклон. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что на авианосце Соединённых Штатов Америки произошла авария. Военный самолет совершил неудачную посадку, и в результате инцидента пострадали несколько моряков. Сам пилот успел катапультироваться. Отмечается, что некоторых пострадавших доставили в больницу на Филиппинах. Остальных осмотрели медики на борту судна. Причины происшествия пока неизвестны. 

Читайте также о том, что нардеп упомянул о российских бомбардировщиках, комментируя позицию Германии по поставке оружия. 


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Источник: https://www.unian.net/world/v-rossii-ruhnul-voennyy-vertolet-mi-8-vse-podrobnosti-novosti-mira-11686516.html
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