В России потерпел крушение военный вертолет: подробности

В России произошла авиакатастрофа. Об этом пишет издание УНИАН.

Ми-8. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 28 января, в Ульяновской области России. Сообщается, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки.

Его обломки были обнаружены в нескольких километрах от поселка Дубки. Как передает издание, по предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Состояние одного из потерпевших оценивают, как критическое.

В настоящее время точное количество людей, которые находились на борту вертолета неизвестно.

В материале указывается, что борт вылетел с аэропорта Мулино.

Точную причину аварии должно установить расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за разбушевавшегося циклона в Африке погибли уже десятки людей. Стихия принесла с собой проливные дожди и сильные ветры. В нескольких странах разрушены тысячи домов. По данным специалистов, непогода не отступает, на востоке Мадагаскара образовывается новый циклон.

Сайт "Комментарии" писал о том, что на авианосце Соединённых Штатов Америки произошла авария. Военный самолет совершил неудачную посадку, и в результате инцидента пострадали несколько моряков. Сам пилот успел катапультироваться. Отмечается, что некоторых пострадавших доставили в больницу на Филиппинах. Остальных осмотрели медики на борту судна. Причины происшествия пока неизвестны.

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