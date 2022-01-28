Циклон "Ана": в Африке стихия разрушает дома и убивает людей (ВИДЕО)



















В Африке разбушевавшийся тропический циклон продолжает уносить жизни людей. Об этом пишет издание УНИАН.

Шторм. Фото: Pixabay

В Африке свирепствует циклон "Ана". В настоящее время из-за непогоды были повреждены уже тысячи домов, а погибшие исчисляются десятками. По данным СМИ, на территории Мадагаскара, Мозамбика и Малави жертвами циклона стали по меньшей мере 70 человек.

В Мозамбике "Ана" начала свирепствовать 24 января, там погибшими числятся, как минимум 18 граждан. После этого циклон продолжил движение на запад над Малави, унеся жизни 11 человек.

Ураганом было разрушено приблизительно десять тысяч зданий. Среди разрушений есть учебные заведения и больницы.

Из-за циклона на Мадагаскаре целую неделю шли проливные дожди. Там от непогоды погибли более 40 человек и еще десятки тысяч пострадали. Разрушены дома и мосты. Затоплены сельскохозяйственные угодья.

Тем временем специалисты сообщают о еще одном циклоне, который сформировался к востоку от Мадагаскара. Его назвали Батсирай. В связи с этим ожидается, что число жертв может еще вырасти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Греции популярные курорты засыпает снегом. Из-за шторма на страну обрушились морозы и снегопады. Из-за непогоды начали возникать проблемы на автодорогах. Школы приостановили работы.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что мощные лесной пожар уничтожает всё на своем пути в США. Пожари образовались сразу на территориях нескольких американских штатов Пламя начало быстро распространятся и достигло одной из достопримечательностей района. К счастью, стихия не повредила сооружение.

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