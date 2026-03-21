Главная Новости Мир Россия В России пожаловались на самый масштабный налет дронов за год: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В России пожаловались на самый масштабный налет дронов за год: детали

Ночь 21 марта в РФ выдалась крайне неспокойной

21 марта 2026, 08:11
Кравцев Сергей

В ночь на 21 марта под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовщины и подступы к Москве. Общее количество неопознанных дронов, которые атаковали Россию, превысило 120 единиц.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что наиболее неспокойной ночь выдалась в Ростовской области. Там путинские чиновники заявили, что массированная атака охватила почти весь регион. Россияне насчитали более 90 дронов только в своем небе.

При этом география взрывов удивила даже самих россиян: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.

Местные жители активно публиковали видео с характерным звуком "мопедов" и яркими вспышками. Несмотря на заявления властей о "сбивании всех целей", в пабликах сообщают о пожарах вблизи логистических узлов, которые обеспечивают оккупационную группировку в Украине.

Дроны атаковали объекты в Саратовской области. Скорее всего, взрывы доносились из авиабазы "Энгельс". Власти подтвердили повреждения жилых домов (выбиты стекла) и наличие по меньшей мере двух пострадавших. В аэропорту "Гагарин" срочно вводили режим ограничений.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что сначала силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Впоследствии, по его словам, были отражены еще несколько волн атак — во время них сбили еще семь и шесть дронов, а позже сообщили о нейтрализации еще двух аппаратов. После дальнейших перехватов общее количество сбитых беспилотников возросло до 27.

При этом, пока ПВО пыталась попасть в дроны, московские аэропорты Внуково и Домодедово работали с перебоями, задерживая десятки рейсов. Это самая массированная комбинированная атака с начала 2026 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия содрогалась от взрывов: атакованы два важнейших объекта.




