У Росії поскаржилися на наймасштабніший наліт дронів за рік: деталі

У ніч на 21 березня під ударом опинилися одразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовщини та підступи до Москви. Загальна кількість невідомих дронів, які атакували Росію, перевищила 120 одиниць.

Зазначається, що найбільш неспокійна ніч видалася у Ростовській області. Там путінські чиновники заявили, що масована атака охопила майже весь регіон. Росіяни нарахували понад 90 дронів лише у своєму небі.

При цьому географія вибухів здивувала навіть самих росіян: Чортківський, Міллерівський, Тарасівський, Боківський, Мілютинський, Шолохівський, Кашарський, Красносулинський та Кам'янський райони.

Місцеві жителі активно публікували відео з характерним звуком "мопедів" та яскравими спалахами. Незважаючи на заяви влади про "збивання всіх цілей", у пабликах повідомляють про пожежі поблизу логістичних вузлів, які забезпечують окупаційне угруповання в Україні.

Дрони атакували об'єкти у Саратовській області. Найімовірніше, вибухи долинали з авіабази "Енгельс". Влада підтвердила пошкодження житлових будинків (вибиті шибки) та наявність щонайменше двох постраждалих. В аеропорту Гагарін терміново вводили режим обмежень.

Мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що спочатку сили ППО знищили шістьох безпілотників. Згодом, за його словами, було відбито ще кілька хвиль атак — під час них збили ще сім і шість дронів, а пізніше повідомили про нейтралізацію ще двох апаратів. Після подальших перехоплень загальна кількість збитих безпілотників зросла до 27.

При цьому, поки ППО намагалася влучити у дрони, московські аеропорти Внуково та Домодєдово працювали з перебоями, затримуючи десятки рейсів. Це наймасовіша комбінована атака з початку 2026 року.

