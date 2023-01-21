В России пожар на нефтебазе: топливо должно было быть отправлено оккупационным войскам

Сегодня на нефтебазе в российском Ангарске загорелись железнодорожные цистерны. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердили в Минобороны РФ, а также местное издание "Тайга".

Пожар. Фото: Taygainfo

По уточненной информации стало известно, что пожар вспыхнул в Ангарске, огнем оказались охвачены железнодорожные цистерны и бензовоз. Площадь пожара на нефтебазе составляет 400 кв. м.

Поскольку о пожаре сообщает Министерство обороны РФ, есть вероятность, что топливо предназначалось для военных целей.

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