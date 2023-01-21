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В России пожар на нефтебазе: топливо должно было быть отправлено оккупационным войскам

Есть вероятность, что топливо предназначалось для военных целей

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня на нефтебазе в российском Ангарске загорелись железнодорожные цистерны. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердили в Минобороны РФ, а также местное издание "Тайга".

В России пожар на нефтебазе: топливо должно было быть отправлено оккупационным войскам

Пожар. Фото: Taygainfo

По уточненной информации стало известно, что пожар вспыхнул в Ангарске, огнем оказались охвачены железнодорожные цистерны и бензовоз. Площадь пожара на нефтебазе составляет 400 кв. м.                                                                                                              

Поскольку о пожаре сообщает Министерство обороны РФ, есть вероятность, что топливо предназначалось для военных целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал: хоть и Германия еще не дала своего согласия на поставку танков Украине, украинские танкисты уже готовы начать обучение на танках Leopard.

Также издание "Комментарии" сообщало — зампредседателя Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев после новостей о грядущей передаче Украине западными партнерами танков, заявил, что "проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны". Представитель Госдепа США Ведант Патель отметил, что российские политики не впервые угрожают использовать ядерное оружие. По его мнению, подобная провокационная "ядерная риторика" крайне опасна, а ядерную невозможно выиграть, а потом никогда нельзя начинать. О чем говорит новая волна приутихших было ядерных угроз со стороны России? Почему они всё меньше действуют на Запад и, похоже, вообще не действуют на Украину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/Taygainfo
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