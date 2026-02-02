В России предлагают взорвать ядерную бомбу в космосе для войны против Украины

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал использовать ядерное оружие в космосе для взрыва спутников Starlink и другой инфраструктуры, связанной с американскими технологическими компаниями. По его словам, такой взрыв хоть и повредит всем, но "поражение будет на пользу" России.

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев в эфире 1 февраля предложил взорвать ядерный заряд в космосе. Соловьев заявил, что Starlink якобы является инструментом "войны США против России", а сам Маск действует не как бизнесмен, а как элемент государственного аппарата Вашингтона. В этом контексте он назвал спутниковую сеть "милитаризацией космоса" и подверг сомнению ее гражданский статус.

"Хотел бы обратить ваше внимание на колоссальную любовь между Илоном Маском и мерзавцем, убийцей, вором и русофобом, действующим министром обороны Украины Федоровым. Который призывает к убийству пятидесяти тысяч россиян. Маск готов оказать ему всестороннюю поддержку. Что такое Starlink? Это милитаризация космоса. Потому что все над чем работал Маск, все, что мы видим сейчас, работает в интересах войны против России. Я не понимаю, почему спутники Илона Маска не являются для нас законными целями", — сказал Соловьев.

В своих высказываниях пропагандист пошел еще дальше. В качестве "решения проблемы" Соловьев озвучил идею ядерного взрыва в космосе, который якобы способен вывести из строя спутниковую группировку.

"Один подрыв ядерного оружия в космосе, как я понимаю, достаточно серьезно решает эту проблему", – сказал российский пропагандист.

Даже собеседники в студии отметили, что подобный взрыв уничтожит не только западные, но и российские спутники. Соловьев это признал, но цинично добавил, что в условиях отставания России такое "поражение будет на пользу" Москве и пошутил о возвращении к временам существования "почтовых голубей".

Это не первое подобное заявление пропагандиста, еще в 2022 году он предлагал "удар в космосе" по спутникам Маска.

