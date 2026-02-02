Медведєв пригрозив натиснути на "червону кнопку": у Кремлі не виключають застосування ядерної зброї

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що під час свого президентства був готовий ухвалити рішення про застосування ядерної зброї, якби цього вимагали обставини. За його словами, кожен лідер ядерної країни має зобов’язання щодо можливості натиснути на "червону кнопку".

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що лідери країн, які володіють ядерним арсеналом, мають бути готові його використати.

"Людина, яка дала згоду балотуватися і обрана на посаду президента ядерної країни, будь-якої країни з відповідним видом зброї, таку можливість для себе виключати не може. В іншому випадку він зобов'язаний відмовитися від такого роду посади", — сказав Медведєв, який був президентом РФ у 2008–2012 роках.

Також Медведєв згадав про російську ядерну зброю та заявив, що розвиток ядерного потенціалу РФ триває й нині сценарій його застосування "теоретично не можна виключати".

"Наші ядерні сили, стратегічні ядерні сили розвиваються, тому, звісно, цього виключати ніколи не можна", — сказав Медведєв та додав, що "не дай Боже, щоб до цього дійшло".

Заява Медведєва стала черговим прикладом ядерної риторики Кремля, яка регулярно з’являється на тлі війни Росії проти України. Російський політик та керівництво РФ неодноразово погрожували ядерною зброєю.

