Медведєв пригрозив натиснути на "червону кнопку": у Кремлі не виключають застосування ядерної зброї

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що під час свого президентства був готовий ухвалити рішення про застосування ядерної зброї, якби цього вимагали обставини. За його словами, кожен лідер ядерної країни має зобов’язання щодо можливості натиснути на "червону кнопку".
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що лідери країн, які володіють ядерним арсеналом, мають бути готові його використати.
Також Медведєв згадав про російську ядерну зброю та заявив, що розвиток ядерного потенціалу РФ триває й нині сценарій його застосування "теоретично не можна виключати".
Заява Медведєва стала черговим прикладом ядерної риторики Кремля, яка регулярно з’являється на тлі війни Росії проти України. Російський політик та керівництво РФ неодноразово погрожували ядерною зброєю.
