В России предложили Путину отменить выборы: какую причину назвали

В России на уровне силовых структур и части политического истеблишмента обсуждается идея перенесения или отмены выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2026 года. Формально это объясняют экономическими трудностями, ростом социальной напряженности и усилением атак беспилотников на российские регионы, в частности Москву.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина инициативу отмены выборов в России продвигают представители силовых ведомств, в том числе ФСБ, а также глава Росгвардии Виктор Золотов. Обсуждение продолжается преимущественно неформально, и никакие официальные решения пока не приняты.

"Начались проблемы с бюджетом, рост цен, урезание, сокращение на предприятиях. Понятно, что ситуация только ухудшается, а это всегда отражается на рейтингах власти. При всем контроле проводить выборы в таких условиях — задача смелая", — пояснил источник "Медузы".

По данным журналистов, среди силовиков распространена логика минимизации рисков, которую условно описывают как "нет выборов – нет проблем". В то же время отмечается, что обсуждение пока не перешло в формат официальных документов и окончательное решение не подготовлено.

Против идеи переноса выборов в России выступают представители политического блока администрации Путина, в том числе команда Сергея Кириенко, а также заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, ожидающий получить "понятный и весомый пост спикера Госдумы". Они рассматривают выборы как инструмент политической стабильности и внутренней легитимности.

Отдельно говорится, что для Кремля проведение выборов также имеет символическое значение, особенно на фоне войны против Украины, где избирательные процессы не проводятся.

"Во-первых, в Украине выборов нет, а у нас есть. Это серьезный политический момент. Во-вторых, отменить выборы означает признать, что планы нарушены, ситуация экстренная. Но мы пока всеми силами демонстрируем, что все нормально", — пояснил источник.

Как пишет издание, юридически одним из сценариев перенесения выборов в Госдуму РФ может стать введение военного или чрезвычайного положения в отдельных регионах. В таком случае избирательный процесс может быть отложен до отмены ограничений.

В настоящее время Центризбирком РФ уже объявил даты голосование на 18–20 сентября 2026 года. В администрации Путина этот сценарий называют базовым и объясняют, что "отменять и переносить после назначения дат уже сложнее".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерика после ударов Украины по Крыму.

Также "Комментарии" писали, что из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию.