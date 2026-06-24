В России предложили Путину отменить выборы: какую причину назвали

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Slava Kot
В России на уровне силовых структур и части политического истеблишмента обсуждается идея перенесения или отмены выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2026 года. Формально это объясняют экономическими трудностями, ростом социальной напряженности и усилением атак беспилотников на российские регионы, в частности Москву.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации Путина инициативу отмены выборов в России продвигают представители силовых ведомств, в том числе ФСБ, а также глава Росгвардии Виктор Золотов. Обсуждение продолжается преимущественно неформально, и никакие официальные решения пока не приняты.
По данным журналистов, среди силовиков распространена логика минимизации рисков, которую условно описывают как "нет выборов – нет проблем". В то же время отмечается, что обсуждение пока не перешло в формат официальных документов и окончательное решение не подготовлено.
Против идеи переноса выборов в России выступают представители политического блока администрации Путина, в том числе команда Сергея Кириенко, а также заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, ожидающий получить "понятный и весомый пост спикера Госдумы". Они рассматривают выборы как инструмент политической стабильности и внутренней легитимности.
Отдельно говорится, что для Кремля проведение выборов также имеет символическое значение, особенно на фоне войны против Украины, где избирательные процессы не проводятся.
Как пишет издание, юридически одним из сценариев перенесения выборов в Госдуму РФ может стать введение военного или чрезвычайного положения в отдельных регионах. В таком случае избирательный процесс может быть отложен до отмены ограничений.
В настоящее время Центризбирком РФ уже объявил даты голосование на 18–20 сентября 2026 года. В администрации Путина этот сценарий называют базовым и объясняют, что "отменять и переносить после назначения дат уже сложнее".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерика после ударов Украины по Крыму.
Также "Комментарии" писали, что из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию.