У Росії запропонували Путіну скасувати вибори: яку причину назвали

У Росії на рівні силових структур та частини політичного істеблішменту обговорюється ідея перенесення або скасування виборів до Державної думи, запланованих на вересень 2026 року. Формально це пояснюють економічними труднощами, зростанням соціальної напруги та посиленням атак безпілотників на російські регіони, зокрема Москву.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації Путіна ініціативу скасування виборів в Росії просувають представники силових відомств, зокрема ФСБ, а також голова Росгвардії Віктор Золотов. Обговорення триває переважно неформально, і жодних офіційних рішень наразі не ухвалено.

"Почалися проблеми з бюджетом, зростання цін, урізання, скорочення на підприємствах. Зрозуміло, що ситуація лише погіршується, а це завжди відбивається на рейтингах влади. За всього контролю проводити вибори в таких умовах — завдання сміливе", — пояснило джерело "Медузи".

За даними журналістів, серед силовиків поширена логіка мінімізації ризиків, яку умовно описують як "немає виборів — немає проблем". Водночас наголошується, що обговорення поки не перейшло у формат офіційних документів, і остаточне рішення не підготовлене.

Проти ідеї перенесення виборів в Росії виступають представники політичного блоку адміністрації Путіна, зокрема команда Сергія Кирієнка, а також заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, який очікує отримати "зрозумілу та вагому посаду спікера Держдуми". Вони розглядають вибори як інструмент політичної стабільності та внутрішньої легітимності.

Окремо зазначається, що для Кремля проведення виборів також має символічне значення, особливо на тлі війни проти України, де виборчі процеси не проводяться.

"По-перше, в Україні виборів немає, а в нас є. Це серйозний політичний момент. По-друге, скасувати вибори означає визнати, що плани порушені, ситуація екстрена. Але ми поки що всіма силами демонструємо, що все нормально", — пояснило джерело.

Як пише видання, юридично одним зі сценаріїв перенесення виборів до Держдуми РФ може стати запровадження воєнного або надзвичайного стану в окремих регіонах. У такому випадку виборчий процес може бути відкладений до скасування обмежень.

Наразі, Центрвиборчком РФ уже оголосив дати голосування на 18–20 вересня 2026 року. В адміністрації Путіна цей сценарій наразі називають базовим та пояснюють, що "скасовувати і переносити після призначення дати вже складніше".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі істерика після ударів України по Криму.

Також "Коментарі" писали, що через невдачу в Україні Путін готує нову анексію.